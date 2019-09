Retribuzioni Inail infortunio 2019: i nuovi importi in vigore e per quali prestazioni

Incorrere in un infortunio sul lavoro significa attivare tutta una serie di procedure in capo all’Inail, l’ente incaricato di tutelare i lavoratori che si fanno male mentre lavorano o che contraggono una malattia professionale: nel novero dei servizi erogati dall’ente, rientrano le prestazioni economiche o Retribuzioni Inail per infortunio, volte a indennizzare la persona con tutele assicurative economiche e sanitarie.

In questo articolo ci concentriamo sulle tutele economiche, le retribuzioni Inail, che a partire dal 1° luglio 2019 sono state rivalutate, dando il via a nuovi importi degli indennizzi, per ogni categoria di lavoratore.

A riguardo sono stati pubblicati lo scorso 6 settembre, nella Gazzetta ufficiale (la bibbia delle leggi italiane), i decreti del Ministero del lavoro, n. 93, 94 e 95del 2 agosto 2019, relativi a questa rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, per i settori agricoltura, medici radiologi e industria, compreso il settore marittimo.

Ecco di seguito a quanto ammontano queste rivalutazioni e i nuovi importi in vigore.

Quali sono le prestazioni economiche Inail

Sono diverse le prestazioni a carattere economico che l’Inail corrisponde ai lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali. Ecco un elenco:

l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta , che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. L’inabilità temporanea assoluta impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro;

la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi – calcolata secondo le Tabelle allegate al Testo Unico – per inabilità non superiore all’80% corrisposta per un anno al lavoratore che abbandoni la lavorazione nociva e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le menomazioni dell’integrità psicofisica non superiori al 60%;

l’assegno per assistenza personale continuativa, corrisposto per inabilità permanente assoluta del 100% e, per gli eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le menomazioni elencate nelle Tabelle;

a favore degli eredi dei lavoratori portuali; il rimborso per cure idrofangotermali e il pagamento diretto per soggiorni climatici;

il rimborso spese per l’acquisto di farmaci necessari al reinserimento sociolavorativo e al miglioramento dello stato psicofisico;

Esistono anche le prestazioni integrative, chiamate anche assistenziali. Tra queste:

l’assegno di incollocabilità , erogato per impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo;

Prestazioni economiche Inail a chi spettano

Hanno diritto all’indennità di malattia i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, con qualifica di operai, apprendisti, salariati (dall’anno 2009 anche se dipendenti apprendisti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto).

Retribuzioni Inail agricoltura: i nuovi importi

Come stabilito dal Decreto del ministero del Lavoro settore agricoltura, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, in 24.981,61 euro.

la retribuzione annua Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di 16.554,30 euro pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Retribuzioni Inail medici radiologi: i nuovi importi

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in € 61.385,

Retribuzioni Inail industria: i nuovi importi

Come stabilito dal decreto del ministero del lavoro nel Decreto sul settore industria, la retribuzione media giornaliera è fissata in 78,83 euro ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di 16.554,30 e di € 30.743,70 euro.

Retribuzioni Inail marittimi: i nuovi importi

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in

€ 44.270,93 per i comandanti e i capi macchinisti,

€ 37.507,31 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e

€ 34.125,51 per gli altri ufficiali.

Prestazioni economiche Inail: da quando sono in vigore

Tutti questi nuovi importi, per effetto dei decreti, firmati dall’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio (ora ministro degli Esteri), sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2019.

