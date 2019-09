Concorso Ministero Ambiente 2019, cosa sapere per partecipare

Nel bando di Concorso Ministero Ambiente 2019 per l’assunzione di 251 unità in area III, posizione economica F1, sono indicati differenti requisiti a seconda del profilo professionale scelto.

Dal momento che per essere ammessi al concorso i candidati devono essere in possesso dei requisiti entro la data ultima di presentazione della domanda e al momento della presa di servizio, occorre verificare attentamente quali siano i titoli e le conoscenze richieste per non essere esclusi dalla procedura.

Vediamo in sintesi i requisiti richiesti per ogni profilo, al fine di agevolare la lettura del bando.

Concorso Ministero Ambiente 2019: requisiti generali

I candidati devono essere in possesso in primis dei requisiti definiti “generali”, perchè richiesti per tutte le pubbliche selezioni. Sono:

essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione Europea e i loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di riguato ovvero della protezione sussidiaria;

o di un altro dell’Unione Europea e i loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini di titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di riguato ovvero della protezione sussidiaria; avere almeno 18 anni ;

essere in possesso di una laurea, negli indirizzi indicati per ogni profilo;

, negli indirizzi indicati per ogni profilo; idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici ;

e ; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 Dicembre 1985.

Alle prove concorsuali i candidati vengono ammessi con riserva.

Concorso Ministero Ambiente 2019: titolo di studio

Per candidarsi ai diversi profili professionali occorre essere in possesso di una laurea negli indirizzi indicati nel bando.

Gli ambiti di studio per ogni procedura sono i seguenti:

ING/MATTM – ingegneria per l'ambiente e il territorio;

ECO/MATTM – economia e fiscalità ambientale;

ARC/MATTM – pianificazione territoriale e paesaggio;

BIO/MATTM – scienze biologiche;

CHI/MATTM – scienze chimiche;

GEO/MATTM – scienze geologiche e geofisiche;

NAT/MATTM – scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali;

INF/MATTM – scienze statistiche, informatica, società dell'informazione.

Per una corretta valutazione dei corsi di laurea ammessi, consigliamo una lettura attenta dell’art. 2 del bando.

