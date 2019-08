Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi 2019, 110 posti all’Asl Napoli 1 Centro

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha indetto 2 diversi Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi per l’assunzione a tempo indeterminato di:

50 Collaboratori Amministrativi , categoria D, con riserva di 25 posti al personale interno;

, categoria D, con riserva di 25 posti al personale interno; 60 Assistenti Amministrativi, con riserva di 30 posti per il personale interno.

Vediamo assieme cosa sapere per candidarsi alle due procedure.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: requisiti di partecipazione

I candidati per partecipare ai concorsi devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici alla data ultima di invio delle domande di partecipazione.

Per essere ammessi alla procedura Collaboratori amministrativi devono essere in possesso di:

Diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio o equipollenti;

vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio o equipollenti; oppure Laurea Specialistica o Magistrale in Giurisprudenza, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze dell’Economia, Scienze economico-aziendali, Scienze della Politica ed equivalenti.

Leggi bando e modulistica per 50 Collaboratori Amministrativi

Per la procedura Assistenti Amministrativi è richiesto invece il possesso di un Diploma di maturità.

Leggi bando e modulistica per 60 Assistenti Amministrativi

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: invio domanda

Le domande di partecipazione e i relativi documenti indicati nel bando per Collaboratori Amministrativi e in quello per Assistenti Amministrativi devono essere trasmessi entro e non oltre il 12 Settembre 2019 con le seguenti modalità:

raccomandata con avviso di ricezione;

invio di un unico file PDF, con firma digitale o scansione firmata, tramite Posta Elettronica Certificata.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: prove di selezione

La procedura selettiva dei due concorsi pubblici 2019 è così organizzata:

preselezione , attivata qualora il numero dei candidati sia superiore a 250, con quiz a risposta multipla sulle materie ad esame;

, attivata qualora il numero dei candidati sia superiore a 250, con quiz a risposta multipla sulle materie ad esame; prova scritta , consistente in un tema, quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie a bando;

, consistente in un tema, quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie a bando; prova pratica , predisposizione di atti connessi al profilo professionale;

, predisposizione di atti connessi al profilo professionale; prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie delle prove, delle pricnipali applicazioni informatiche e della lingua inglese.

