Prestazioni Inps sostegno al reddito: caratteristiche, requisiti, come richiederle

La normativa italiana prevede numerose forme di sostegno al reddito destinate al singolo lavoratore o all’intero nucleo familiare e motivate da esigenze di salute, economiche o legate alla perdita dell’occupazione.

Tutte le prestazioni Inps sostegno al reddito sono gestite dallo stesso Ente Previdenziale. Per richiederle è sufficiente collegarsi al sito dell’Istituto e selezionare “Prestazioni a sostegno del reddito: accesso al portale delle domande”. E’ tuttavia necessario possedere il PIN INPS o in alternativa un’identità SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa è disponibile il Contact Center Inps al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile). Chi è sprovvisto delle credenziali richieste può inviare le domande anche tramite patronati o intermediari abilitati.

Si ricorda che per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps è necessario compilare anche il modulo SR163 e specificare la modalità di pagamento prescelta.

Vediamo alcune delle prestazioni di sostegno al reddito che si possono richiedere all’Inps.

Prestazioni Inps sostegno al reddito: Indennità di disoccupazione Naspi

L’indennità di disoccupazione Naspi è quella prestazione economica riconosciuta dall’Inps a copertura dei periodi non retribuiti derivanti dalla perdita del lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto.

La Naspi viene erogata mensilmente per un importo e una durata legati ai contributi versati nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto, nel rispetto comunque di un tetto pari a 1.328,76 euro mensili e per una durata non superiore a 24 mesi.

Oltre ad essere in stato di disoccupazione la Naspi spetta per coloro che hanno totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro e possono far valere almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’interruzione del rapporto.

Prestazioni Inps sostegno al reddito: Bonus bebè

Il Bonus Bebè detto anche assegno di natalità è una somma riconosciuta inizialmente a beneficio dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015 – 2017, successivamente esteso anche al 2018 e al 2019.

L’importo spetta fino al compimento del primo anno di età o di ingresso del minore nel nucleo familiare, a condizione che l’ISEE complessivo (comprensivo di tutti i familiari) non sia superiore a 25 mila euro.

L’ammontare dell’assegno varia in base all’ISEE:

Se l’ISEE non supera i 7 mila euro l’assegno mensile è di 160 euro per un massimo di 12 mesi;

Se l’ISEE supera i 7 mila euro l’assegno mensile è di 80 euro per un massimo di 12 mesi.

L’importo viene maggiorato del 20% in caso di figlio nato o adottato nel 2019 successivo al primo.

Prestazioni Inps sostegno al reddito: Bonus asilo nido

Il Bonus asilo nido è una prestazione Inps riconosciuta per i figli nati dal 1° gennaio 2016 a copertura delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati oltre a forme di assistenza domiciliare per i bambini con meno di 3 anni colpiti da gravi patologie croniche. Per questi ultimi è necessaria l’attestazione del pediatra con cui si evidenzia l’impossibilità di frequentare per l’intero anno l’asilo nido.

L’importo annuo del bonus pari a 1.500 euro (per il triennio 2019 – 2021) viene erogato in 11 quote mensili pari ciascuna ad euro 136,37, comunque non eccedente la spesa sostenuta per il pagamento di ogni singola retta.

Prestazioni Inps sostegno al reddito: Permessi Legge n. 104/92

I permessi previsti dalla Legge n. 104/92 sono ore o giorni di non lavoro che il dipendente può richiedere per esigenze legate alla cura di sé stesso se disabile o per l’assistenza di un familiare in tali condizioni.

Queste assenze non si qualificano come ferie o permessi e la mancata retribuzione è coperta dall’Inps. Gli importi spettanti per i permessi Legge n. 104 vengono anticipati dall’azienda in busta paga per poi essere dalla stessa recuperati sui contributi da versare all’Inps.

Possono chiedere i permessi i seguenti familiari:

genitori (anche adottivi o affidatari);

coniuge (compreso chi è parte dell’unione civile);

convivente;

parenti o affini entro il 2° grado;

parenti o affini entro il 3° grado se i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente hanno compiuto i 65 anni di età ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente o sono deceduti o mancanti).

Prestazioni Inps sostegno al reddito: Congedo straordinario

I lavoratori dipendenti familiari del disabile possono chiedere un periodo di congedo straordinario di durata non superiore a 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

I giorni di non lavoro vengono coperti dall’Inps con apposita indennità anticipata dall’azienda in busta paga, come avviene per i permessi previsti dalla Legge n. 104/92.

Prestazioni Inps sostegno al reddito: Assegno nucleo familiare

L’assegno nucleo familiare (o ANF) è una prestazione riconosciuta dall’Inps a fronte delle spese sostenute dal dipendente per il mantenimento della propria famiglia.

L’importo viene erogato mensilmente dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Eccezion fatta per i casi di pagamento diretto, l’ANF viene anticipato dall’azienda in busta paga e da questa poi recuperato sui contributi da versare all’Inps.

L’ammontare dell’assegno varia in relazione al reddito complessivo, al numero dei familiari e alle loro caratteristiche personali (se inabili o meno).

Dal 1° aprile 2019 le domande di ANF devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito Inps, chiamando il Contact Center dell’Istituto o avvalendosi di CAF / patronati.

In precedenza, gli assegni dovevano essere richiesti direttamente all’azienda presentando l’apposito modulo cartaceo. Prescrizione quest’ultima che rimane per i soli operai agricoli a tempo indeterminato.

