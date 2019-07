Concorso Regione Campania 950 Funzionari: requisiti per ogni profilo

Pubblicato il bando di Concorso Regione Campania 950 Funzionari, per l’assunzione in diversi ambiti degli Enti locali del territorio di personale non dirigenziale in categoria D a tempo indeterminato.

I posti disponibili sono così ripartiti:

328 presso la Regione Campania ;

presso la ; 15 presso il Consiglio Regionale della Campania ;

presso il ; 607 presso gli enti locali della Regione Campania.

Concorso Regione Campania 950 Funzionari: i profili

Il bando per 950 Funzionari vedrà l’assunzione delle seguenti figure professionali, che indichiamo con il relativo codice di riconoscimento per una lettura facilitata:

CFD/CAM – Funzionario risorse finanziarie, funzionario pianificazione e controllo di gestione e funzionario specialista contabile;

– Funzionario risorse finanziarie, funzionario pianificazione e controllo di gestione e funzionario specialista contabile; AMD/CAM – Funzionario amministrativo, funzionario amministrativo e legislativo, funzionario specialista amministrativo;

– Funzionario amministrativo, funzionario amministrativo e legislativo, funzionario specialista amministrativo; TCD/CAM – Funzionario tecnico, funzionario specialista tecnico;

– Funzionario tecnico, funzionario specialista tecnico; ITD/CAM – Funzionario di sistemi informativi e tecnologici, funzionario informatico;

– Funzionario di sistemi informativi e tecnologici, funzionario informatico; CID/CAM – Funzionario comunicazione e informazione;

– Funzionario comunicazione e informazione; CUD/CAM – Funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali;

– Funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali; SAD/CAM – Profilo funzionario specialista socio-assistenziale;

– Profilo funzionario specialista socio-assistenziale; VGD/CAM – Funzionario di vigilanza.

Consulta il bando

Concorso Regione Campania 1225 Istruttori: requisiti di ammissione

I candidati, entro il termine ultimo di invio delle domande, devono essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici per ogni profilo professionale.

I requisiti validi per tutti i profili sono:

essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea e i familiari non aventi la cittadinanza ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o dello status di rifugiato o ancora dello status di protezione sussidiaria;

italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea e i familiari non aventi la cittadinanza ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o dello status di rifugiato o ancora dello status di protezione sussidiaria; maggiore età ;

; essere in possesso del titolo di studio richiesto per ogni profilo (il dettaglio in fondo all’elenco);

richiesto per ogni profilo (il dettaglio in fondo all’elenco); idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali , passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 Dicembre 1985, avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

In aggiunta per Funzionari di vigilanza (codice concorsuale VGD/CAM):

essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli e autoveicoli;

essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire le qualifiche di cui all’art. 5 legge 7 Marzo 1986 n.65.

Per Funzionari specialisti socio-assistenziali (codice concorsuale SAD/CAM) è necessaria l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali ai sensi della L. 23 Marzo 1993 n.84.

Titoli di studio

Per accedere al ruolo è necessaria una Laurea, un Diploma di Laurea o titoli equiparati secondo l’ordinamento vigente. Di seguito elenchiamo gli indirizzi di studio per ogni profilo professionale:

CFD/CAM

– Laurea appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione

aziendale o L-33 Scienze economiche;

– Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio, Economia aziendale, Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia e gestione dei servizi, Economia politica, Scienze economiche statistiche e sociali, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziario, Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

– Laurea appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche; – Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio, Economia aziendale, Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia e gestione dei servizi, Economia politica, Scienze economiche statistiche e sociali, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziario, Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. AMD/CAM

– Laurea appartenente alle seguenti classi: L-14 scienze dei servizi giuridici, L-36 scienze

politiche e delle relazioni internazionali o L-33 Scienze economiche;

– Diploma di laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

– Laurea appartenente alle seguenti classi: L-14 scienze dei servizi giuridici, L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali o L-33 Scienze economiche; – Diploma di laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; TCD/CAM

– Laurea nelle seguenti classi: L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e ambientale;

– Diploma di laurea in: Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Urbanistica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

– Laurea nelle seguenti classi: L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e ambientale; – Diploma di laurea in: Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Urbanistica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. ITD/CAM

– Laurea nelle seguenti classi: L-8 ingegneria dell’informazione o L-31 scienze e tecnologie informatiche;

– Diploma di laurea in: ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, informatica, scienze dell’informazione o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

– Laurea nelle seguenti classi: L-8 ingegneria dell’informazione o L-31 scienze e tecnologie informatiche; – Diploma di laurea in: ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, informatica, scienze dell’informazione o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; CID/CAM

– Laurea nelle seguenti classi: L-14 scienze dei servizi giuridici, L-33 Scienze economiche, L-10 Lettere, L-5 Filosofia, L-20 Scienze della comunicazione, L- 40 Sociologia, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

– Diploma di laurea in: Giurisprudenza, Economia e commercio, Lettere, Filosofia, Scienze della comunicazione, Sociologia, Scienze politiche, Relazioni pubbliche o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

– Laurea nelle seguenti classi: L-14 scienze dei servizi giuridici, L-33 Scienze economiche, L-10 Lettere, L-5 Filosofia, L-20 Scienze della comunicazione, L- 40 Sociologia, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; – Diploma di laurea in: Giurisprudenza, Economia e commercio, Lettere, Filosofia, Scienze della comunicazione, Sociologia, Scienze politiche, Relazioni pubbliche o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. CUD/CAM

– Laurea appartenente alle classi: L-10 Lettere, L-5 Filosofia, L-1 Beni culturali, L-3 Discipline delle arti figurative della musica dello spettacolo e della moda, L-43 tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, L- 40 Sociologia, L-15 scienze del turismo o L-24 Scienze e tecniche psicologiche;

– Diploma di laurea in: Lettere, Filosofia, Discipline delle arti della musica e dello spettacolo, Conservazione dei beni culturali, Sociologia, Economia del turismo, Psicologia o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

– Laurea appartenente alle classi: L-10 Lettere, L-5 Filosofia, L-1 Beni culturali, L-3 Discipline delle arti figurative della musica dello spettacolo e della moda, L-43 tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, L- 40 Sociologia, L-15 scienze del turismo o L-24 Scienze e tecniche psicologiche; – Diploma di laurea in: Lettere, Filosofia, Discipline delle arti della musica e dello spettacolo, Conservazione dei beni culturali, Sociologia, Economia del turismo, Psicologia o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. VGD/CAM

– Laurea appartenente alle classi: L-14 scienze dei servizi giuridici, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-33 Scienze economiche o L- 40 Sociologia;

– Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze dell’amministrazione, Economia e commercio, Sociologia o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Leggi il bando completo

I candidati con un titolo accademico conseguito all’estero sono ammessi alle prove concorsuali successivamente a un accertamento dell’equivalenza con i medesimi titoli riconosciuti dall’ordinamento.

La procedura di riconoscimento può essere attivata dopo la preselettiva e comunicata prima delle prove orali.

L’8 Agosto è la data ultima per l’invio delle domande, dopodichè si attenderà la pubblicazione del diario delle prove.

Per prepararsi alla prova preselettiva del Concorso Regione Campania consigliamo il seguente volume di Giuseppe Cotruvo, contenente i nuovi quiz di Logica del Ripam:

