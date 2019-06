Concorso Navigator, pubblicati gli elenchi degli idonei per Provincia. Il futuro dei vincitori

Il 24 Giugno Anpal ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha reso note le graduatorie dei candidati idonei del Concorso Navigator per ciascuna Provincia.

Non tutti i candidati idonei saranno vincitori: infatti nonostante abbiano ottenuto un punteggio minimo di 60/100 dovranno verificare la loro posizione in graduatoria a seconda dei posti messi a disposizione per Provincia e dei punteggi degli altri partecipanti.

Inoltre, in caso di parità saranno ammessi i candidati con il miglior voto di laurea e successivamente i più giovani.

Concorso Navigator: dati sui partecipanti

Alle giornate di selezione si sono presentati 19.582 candidati, solamente il 36,33% rispetto agli iscritti. I partecipanti sono stati per lo più donne dai 30 ai 40 anni con una laurea in Giurisprudenza, psicologia o altre discipline umanistiche.

Gli idonei sono stati 5.980 ma i posti messi a bando sono solamente 2.980.

I vincitori del Concorso Navigator sono stati invece 2.978, in quanto la Provincia di Alessandria ha coperto solo 14 dei 16 posti disponibili e sarà necessario attingere dalle graduatorie di idonei delle province limitrofe.

Concorso Navigator: il futuro dei vincitori

Dal 24 Giugno quindi Anpal ha reso disponibili gli elenchi degli idonei e dei vincitori.

I candidati risultati idonei non vincitori potranno comunque essere chiamati, in ordine di punteggio, per coprire posti nelle province limitrofe a quella per la quale hanno concorso.

I vincitori o gli assegnatari contattati a seguito della verifica delle disponibilità effettive anche fuori provincia nei 2 anni di validità della graduatoria, riceveranno comunicazione tramite l’indirizzo email indicato in fase di iscrizione alla procedura.

Anpal procederà alla contrattualizzazione solamente previa verifica dei requisiti richiesti dal bando o della correttezza della documentazione e delle dichiarazioni del candidato.

Inoltre, Anpal dovrà accertare preventivamente l’effettiva disponibilità delle posizioni ricercate per ogni provincia, in base anche alle convenzioni stipulate con le Regioni, oltre a trovare un’intesa sui compiti dei futuri tutor.

Il 26 Giugno ci sarà l’incontro per definire a livello centrale il ruolo dei Navigator, a cui succederanno le convenzioni a livello locale con ogni Regione.

Intanto, come riporta il Sole24 Ore, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono in attesa di firmare il Patto per il lavoro, la cui convocazione doveva avvenire entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio. I centri per l’impiego invece non hanno ancora ricevuto gli elenchi con i nominativi dei richiedenti: è in corso la verifica del sistema informatico per la schedulazione dei beneficiari.

