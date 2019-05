Come diventare insegnante di Scuola Secondaria di I e II grado, una guida completa e aggiornata

La normativa scolastica in Italia è molto severa e in continuo aggiornamento. E’ difficile comprendere come diventare insegnante e soprattutto riuscire ad ottenere una cattedra per coloro che già lavorano come supplenti, visti i requisiti richiesti ad ogni nuovo decreto.

Questo articolo intende essere una guida pratica e dettagliata per aspiranti docenti.

Come diventare insegnante: l’abilitazione

L’abilitazione all’insegnamento è il requisito fondamentale per accedere alla professione di insegnante.

La normativa in materia è cambiata notevolmente negli ultimi anni: dall’ammissione con titoli di studio abilitanti come il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), alla Formazione Iniziale Tirocinio (FIT) fino all’attuale Concorso abilitante.

Vediamoli assieme uno per uno:

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) previsto dal 2010 al 2016 e consistente in un percorso universitario annuale post laurea magistrale con accesso a numero programmato. Al termine del corso si otteneva l’abilitazione per una specifica classe di concorso;

(TFA) previsto dal 2010 al 2016 e consistente in un percorso universitario annuale post laurea magistrale con accesso a numero programmato. Al termine del corso si otteneva l’abilitazione per una specifica classe di concorso; Formazione Iniziale Tirocinio (FIT), dal 2017 al 2018 il percorso triennale previsto dalla legge “La buona scuola” con esame finale per ottenere l’abilitazione;

(FIT), dal 2017 al 2018 il percorso triennale previsto dalla legge “La buona scuola” con esame finale per ottenere l’abilitazione; Concorso abilitante, introdotto dalla Legge di bilancio 2019 che prevede un percorso annuale di formazione iniziale e prova previo superamento del Concorso a cattedra.

Come diventare insegnante: il Concorso a cattedra

Il decreto legislativo n.59 del 2017, a seguito delle modifiche apportate alla legge n.145 del 2018, prevede che si possa diventare insegnanti previo superamento del concorso pubblico.

Il cosiddetto Concorso a cattedra è bandito ogni due anni solamente nelle regioni e per le classi di concorso con vuoti di organico, a cui possono partecipare sia docenti abilitati per ottenere la cattedra che docenti non abilitati in possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classi di concorso per le quali si concorre;

o a ciclo unico coerente con le classi di concorso per le quali si concorre; 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Per verificare se si posseggono tutti i requisiti per insegnare le discipline delle nuove classi di concorso, consigliamo di consultare la tabella A.

Tabella A – Nuove classi di concorso

L’abilitazione per la classe di concorso, diversamente dalla vecchia normativa, si ottiene al superamento di tutte le prove concorsuali e non al termine del percorso di specializzazione.

Per quanto riguarda i titoli esteri, non esiste un riconoscimento “automatico”. In questo senso la Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n.15 del 2016, prevede un’analisi comparata dei percorsi formativi dei due Stati Membri coinvolti.

Come diventare insegnante: la riforma delle classi di concorso

Le classi di concorso sono requisiti accademici che consentono l’accesso all’abilitazione.

La legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, oltre alla riforma del percorso di formazione e reclutamento prevede la riorganizzazione delle classi di concorso, espletata con il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n.19 e l’integrazione successiva con il Decreto Ministeriale 9 Maggio 2017 n.259.

Il Decreto ha portato a 3 importanti cambiamenti:

Aggiornamento delle classi di concorso, tenendo conto delle modifiche ordinamentali sugli insegnamenti e sulle lauree di accesso;

delle classi di concorso, tenendo conto delle modifiche ordinamentali sugli insegnamenti e sulle lauree di accesso; Accorpamento di alcune classi di concorso, riducendole da 168 a 114;

di alcune classi di concorso, riducendole da 168 a 114; Creazione di 11 nuove classi di concorso.

Le nuove classi di concorso sono frutto dell’adeguamento alle recenti modifiche ordinamentali, per la nascita di nuove tipologie di corsi di studio liceali e tecnici e per ragioni sociali. Infatti sono focalizzate sullo studio della musica, della moda e della comunicazione, visti gli strumenti digitali sempre più pervasivi nel lavoro di tutti i giorni. Troviamo:

A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera

A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda

A-36 Scienze e tecnologia della logistica

A-53 Storia della musica

A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-57 Tecnica della danza classica

A-58 Tecnica della danza contemporanea

A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza

A-63 Tecnologie musicali

A-64 Teoria, analisi e composizione

A-65 Teoria e tecnica della comunicazione

Per comprendere al meglio come diventare insegnante occorre fare riferimento al Regolamento sulle classi di concorso e ai seguenti allegati:

tabella A, con il dettaglio completo delle classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di I e II grado;

tabella A1, con le rilevazioni sull’omogeneità degli esami del piano studi delle lauree di vecchio ordinamento;

tabella B, con le classi di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico.

Tra luglio e settembre è prevista la pubblicazione del bando del Concorso Scuola secondaria 2019 per ottenere l’abilitazione e la successiva immissione in ruolo.

