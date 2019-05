Concorso Navigator, arrivate 38mila candidature. Tutte le informazioni sulla procedura selettiva

Pubblicato il bando del Concorso Navigator, fino alle ore 12 dell’8 Maggio sarà possibile candidarsi tramite l’apposita procedura sul sito dell’Anpal.

A pochi giorni dalla pubblicazione sono state ricevute già 38.052 domande, 13 volte i posti messi a bando.

Dopo un breve accenno ai dati sulle prime candidature, approfondiremo il contenuto del bando sulle prove di selezione e fonriremo pratici consigli per la preparazione.

Concorso Navigator: le prime candidature

Il 18 Aprile l’Anpal ha pubblicato il bando per la selezione dei 3.000 Navigator, le figure che forniranno assistenza tecnica al personale dei Centri per l’Impiego nella ricerca di lavoro ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

A pochi giorni dalla chiusura del bando si contano più di 38mila candidature, la maggior parte dalle regioni meridionali: in testa la Campania con 6.114 istanze, seguita dalla Sicilia con 5.808, Puglia 4.568 e Calabria 3.299.

Nelle regioni settentrionali invece le domande inviate sono poche, complice il solido tessuto economico. Ad esempio in Lombardia e in Veneto sono rispettivamente 1.961 e 1.052.

In riferimento ai titoli di studio, invece, la laurea conseguita dalla maggioranza dei candidati è Giurisprudenza per 13.738 persone, a seguire Psicologia 7.199, Scienze economico-aziendali 5.294, Scienze della Politica 3.195 e Scienze dell’economia con 3.007.

Molto dibattuta la questione delle lauree ammesse ed escluse. Sul sito del Miur sono indicate le lauree equipollenti ed equiparate, in riferimento alla normativa vigente.

Dai primi dati notiamo anche che sono pervenute più domande dal genere femminile e l’età della maggior parte dei candidati si aggira tra i 30 e i 40 anni.

Per il Concorso sono attese tra le 100mila e le 150mila candidature ma nonostante i numeri Anpal pubblicherà la graduatoria di ammissione già la settimana dopo il termine per la trasmissione delle domande.

I requisiti per candidarsi al Concorso Navigator

Concorso Navigator: criteri di ammissione alla selezione

La prima scrematura per la selezione di 60mila ammessi alle prove, verrà fatta sulla base dei titoli: saranno determinanti il voto di laurea e l’età dei candidati.

Infatti, secondo le disposizioni contenute nell’Avviso, verranno ammessi individui:

in un rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale (ogni candidato all’atto dell’iscrizione dovrà indicare la provincia per la quale si candida);

tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale (ogni candidato all’atto dell’iscrizione dovrà indicare la provincia per la quale si candida); con il miglior voto di laurea ;

; più giovani (in caso di ulteriore parità saranno ammessi tutti i candidati con la stessa età).

Gli elenchi provinciali degli ammessi alla prova saranno reperibili sul sito www.selezionenavigator.anpalservizi.it la settimana dopo la chiusura delle candidature.

Comunicazioni sulla prova, invece, saranno pubblicate in contemporanea sul sito www.selezionenavigator.anpalservizi.it oppure su www.lavoro.gov.it e almeno 10 giorni prima dalla data della prima prova.

Concorso Navigator: la prova scritta

La prova di selezione consiste in un test, da completare in 100 minuti, con 100 domande a risposta multipla su discipline così ripartite:

10 quesiti di cultura generale ;

; 10 quesiti psicoattitudinali ;

; 10 quesiti di logica ;

; 10 quesiti di informatica ;

; 10 quesiti sui modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro ;

; 10 quesiti sul reddito di cittadinanza ;

; 10 quesiti sulla disciplina dei contratti di lavoro ;

; 10 quesiti sul sistema di istruzione e formazione ;

; 10 quesiti sulla regolamentazione del mercato del lavoro ;

; 10 quesiti di economia aziendale.

Verranno organizzate più sessioni d’esame per garantire un buon andamento della selezione. Ogni test sarà differente, in quanto le domande saranno estratte da un archivio e riprodotte in ordine casuale.

Il giorno della prova

I candidati dovranno presentarsi nella data e nel luogo stabiliti dall’avviso, muniti di un documento di riconoscimento e della copia firmata della domanda di partecipazione.

Durante il test non è consentito:

comunicare con altri candidati;

portare appunti, libri o pubblicazioni di qualunque genere;

usare telefoni cellulari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico.

Valutazione

Le seguenti valutazioni determineranno il punteggio finale:

1 punto per ogni risposta esatta ;

; 0 punti per ogni risposta non data ;

; – 0,4 per ogni risposta errata o multirisposta.

Supereranno la selezione i candidati con un punteggio minimo di 60/100.

I vincitori verranno individuati tra i più meritevoli delle graduatorie provinciali, mentre gli idonei non vincitori potranno essere ripescati nei 24 mesi successivi in caso di necessità di organico nella provincia prescelta o nelle limitrofe.

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito entro 7 giorni dall’ultima sessione d’esame.

Concorso Navigator: come prepararsi

Per prepararsi alla prova scritta consigliamo uno studio mirato e approfondito delle materie d’esame e, contestualmente, un esercizio quotidiano con batterie di test a risposta multipla per arrivare sereni in sede d’esame.

La redazione di LeggiOggi.it consiglia il seguente kit completo di:

Manuale e quiz a risposta multipla di Logica e cultura generale ;

; Manuale e quiz a risposta multipla di Politiche del lavoro ed economia ;

; Software per le simulazioni ;

; Videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo.

Concorso Navigator 2019 presso ANPAL kit completo Autori Vari, 2019, Maggioli Editore 2019, Il presente kit contiene i 2 volumi per la preparazione al Concorso Navigator 2019 bandito da Anpal Servizi: › manuale e quiz a risposta multipla di Logica e cultura generale, cod. 8891634849;› manuale e quiz a risposta multipla di Politiche del lavoro ed economia, cod. 8891634870. La...



© RIPRODUZIONE RISERVATA