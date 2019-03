Al via le domande per la mobilità docenti, Ata ed educatori per trasferimenti e passaggi di ruolo e cattedra. Lo scorso 6 marzo 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze relative all’anno scolastico 2019/20, il termine iniziale per il personale docente è l’11 marzo 2019 e quello finale il 5 aprile 2019. Per il personale educativo le istanze potranno essere presentate dal 3 maggio 2019 al 28 maggio 2019.

Per il personale ATA le istanze potranno essere presentate dal 1° aprile 2019 al 26 aprile 2019. Per la mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei Licei Musicali la presentazione delle domande è stabilita dal 12 marzo 2019 al 5 aprile 2019. Per gli insegnanti di religione cattolica le domande potranno essere presentate dal 12 aprile 2019 al 15 maggio 2019.

Sono queste le scadenze da rispettare per chi intende fare domanda. Vediamo come.

Mobilità docenti, Ata, educatori: come fare domanda

Le domande per i trasferimenti e passaggi di ruolo e/o cattedra, devono essere inviate all’Ufficio scolastico Regionale competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione, corredate dalla documentazione necessaria, collegandosi al portale del Miur, nella sezione dedicata alle Istanze online.

Ci sono domande che possono essere presentata ancora in modalità cartacea. Ecco chi deve inviarle in questo modo:

i docenti che effettuano la mobilità professionale e territoriale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali;

gli insegnanti di religione;

i soprannumerari che presentano domanda oltre i termini stabiliti.

Tutte le indicazioni e i modelli, da utilizzare anche in formato cartaceo, sono reperibili nella sezione “Mobilità” del sito MIUR Istanze Online.

Altro link a cui accedere per scaricare la relativa documentazione: http://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-mobilita1

Mobilità 2019/20: quando fare domanda

Chi vuole fare domanda, in base alla categoria di appartenenza, deve rispettare scadenze precise. In particolare:

