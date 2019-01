Stando ai bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.5 del 18-01-2019, l’Ospedale “Mater Domini” di Catanzaro offre un totale di 167 posti di lavoro dei quali 65 da infermiere e 102 da Operatore Socio Sanitario (OSS) cat.BS: i vincitori dei rispettivi concorsi saranno assunti a tempo pieno ed indeterminato presso l’ospedale. Vediamo insieme quali sono i requisiti necessari per accedere al concorso per il posto da Operatore Socio Sanitario e come presentare domanda entro il termine ultimo, fissato per il 17 febbraio 2019.

Concorso Oss Catanzaro: posti disponibili e requisiti

Il bando, che garantisce pari opportunità di assunzione a uomini e donne, prevede un totale di 102 posti come OSS cat.BS con riserva di 33 posti in favore del personale che già lavora, a tempo determinato, presso queste strutture ospedaliere.

Possono partecipare al concorso, secondo i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici:

Coloro che possiedono la cittadinanza italiana;

Coloro la cui idoneità fisica verrà verificata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;

verrà verificata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio; Coloro che godono pienamente di diritti civili e politici, che non sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, che non sono stati sottoposti a misure preventive o detentive e che non sono stati dispensati da un precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda i requisiti specifici da possedere entro la data di scadenza della domanda di ammissione (17 febbraio 2019), invece, i candidati dovranno:

Possedere il diploma d’istruzione secondaria di primo grado o aver assolto l’obbligo scolastico;

o aver assolto l’obbligo scolastico; Possedere il titolo specifico di “Operatore Socio Sanitario” conseguito grazie al superamento di un corso formativo di durata annuale.

Qualora i titoli di studio sopra indicati siano stati conseguiti all’estero, dovrà essere indicata l’equipollenza del titolo estero con quello italiano, dimostrata tramite la copia allegata del decreto di riconoscimento emesso dal Ministero competente.

Concorso Oss Catanzaro: come ed entro quando presentare la domanda

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l’accesso al sito aziendale www.materdominiaou.it/it/concorso_oss.html e la compilazione dell’apposito modulo entro le ore 24.00 del giorno del 17 febbraio 2019. La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni in essa contenute verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.

Insieme alla domanda sarà necessario compilare i moduli online riguardanti:

Titoli di carriera, accademici e di studio;

Pubblicazioni e titoli scientifici;

Curriculum vitae.

Sarà inoltre richiesto ai candidati un versamento del contributo di segreteria pari a 10€.

Concorso Oss Catanzaro: tutte le prove

Nel caso in cui ci fosse un numero di candidati troppo elevato si procederà con una prova di preselezione che consisterà nella risoluzione di una serie di quiz a risposta multipla (data, ora e sede di svolgimento saranno disponibili sul sito www.materdominiaou.it ). Da questa prova saranno esonerati i candidati posti a riserva, chi tra i candidati è portatore di un handicap pari o superiore all’80% e il personale in servizio a tempo determinato.

L’accertamento dei requisiti necessari sarà effettuato successivamente solo per coloro che avranno avuto accesso diretto alle prove e per coloro che avranno superato con esito positivo la fase di preselezione, quindi saranno ammessi alle prove concorsuali, oltre agli esonerati dalla preselezione, i primi 600 candidati in graduatoria comunicati mediante pubblicazione sul sito aziendale.

Concorso Oss Catanzaro: criteri di valutazione

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione 100 punti totali ripartiti in:

40 punti per la valutazione dei titoli (titoli carriera, accademici, scientifici e CV);

per la valutazione dei titoli (titoli carriera, accademici, scientifici e CV); 60 punti complessivi per le due prove, di cui 30 nella prova pratica, consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche, e 30 in quella scritta, che verterà sulle materie oggetto della prova pratica, sulla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

L’esito di ogni prova sarà considerato positivo solo con il conseguimento di un punteggio minimo di 21/30, grazie al quale si potrà accedere alla prova successiva.

In seguito alla conclusione delle prove sarà stipulata una graduatoria in base ai punti ottenuti nella votazione complessiva, graduatoria che verrà poi resa pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito aziendale.

Articolo di Francesca Conti

