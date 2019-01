Nuove opportunità di lavoro per aspiranti infermieri: l’azienda Ospedaliera Universitaria di Catanzaro ha indetto un bando di concorso per 65 infermieri all’ospedale di Catanzaro. Il personale sarà assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, con riserva di 32 posti, in favore del personale in servizio a tempo determinato.

Vediamo in dettaglio tutte le informazioni utili per chi volesse candidarsi: bando, come fare domanda, i requisiti di partecipazione, le prove.

Scarica qui il bando

Concorso 65 Infermieri Catanzaro: requisiti

Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

Cittadinanza italiana;

Idoneità fisica all’impiego;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

La partecipazione non è soggetta a limiti di età.

Per quanto riguarda invece i requisiti specifici, sono richiesti:

Diploma di laurea di 1° livello di Infermiere (Classe L/SNT1), ovvero un diploma universitario di Infermiere o titoli equivalenti;

Iscrizione all’Albo professionale

Se il titolo è stato conseguito all’estero, dovrà essere indicata l’eguaglianza con quello italiano.

Concorso 65 Infermieri Catanzaro: come fare domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sito aziendale http: http//: www.materdominiaou.it/concorso_inf.html e compilando il modulo seguendo le istruzioni indicate. Il termine di scadenza è il 17 febbraio, possibilmente non in prossimità delle ultime ore del giorno, causa sovraccarichi del sistema.

I cittadini stranieri devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Concorso 65 Infermieri Ospedale Catanzaro: documenti da allegare

I candidati al concorso dovranno necessariamente allegare:

Un documento di riconoscimento legalmente valido;

Ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a euro 10,00, da effettuare sul conto corrente bancario IBAN IT98L0100504400000000218020 intestato ad Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini’’ di Catanzaro. Il contributo non potrà essere rimborsato;

intestato ad Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini’’ di Catanzaro. Il contributo non potrà essere rimborsato; Eventuale documentazione sanitaria

Concorso 65 Infermieri Ospedale Catanzaro: prova preselettiva

Qualora il numero di candidati superi le aspettative, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, verrà utilizzata una prova di preselezione, organizzata da aziende specializzate in selezione del personale, che consisterà nella risoluzione di una serie di quiz a risposta multipla.

L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avranno superato positivamente la fase della preselezione e per coloro che sono esonerati dalla stessa.

Nella preselezione non si applicano riserve e preferenze e sono escluse persone portatrici di handicap, che saranno direttamente ammesse alla prova scritta.

La prova preselettiva avverrà presso la sede. La data e l’ora verranno pubblicate sul sito internet aziendale www.materdominiaou.it 15 giorni prima dell’inizio.

Concorso 65 Infermieri Ospedale Catanzaro: prove d’esame e conferimento dei posti

Le prove d’esame previste dall’articolo 43 del D.P.R 220/2001 sono le seguenti:

Prova scritta: consisterà nella redazione di un elaborato o quesiti da risolvere riguardanti materie scientifiche o materie inerenti al concorso; Prova pratica: consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse strettamente alla professione; Prova orale: verterà sulle stesse conoscenze delle due prove precedenti, nonché della lingua inglese e degli elementi informatici;

La prova orale avrà luogo in un’aula aperta al pubblico, al cui termine saranno riportati i voti di ogni candidato.

Le prove saranno presiedute dalla Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, che dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti diversamente a seconda della tipologia della prova: 30 punti per la prova scritta, 20 per la prova pratica, 20 per la prova orale.

I candidati e i loro rispettivi punti di votazione saranno inseriti all’interno di una graduatoria di merito. Saranno dichiarati vincitori, coloro utilmente collocati in questa graduatoria, che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito dell’Azienda.

Articolo di Anna Bellocchi

Per prepararsi al meglio, LeggiOggi consiglia questo volume:

Concorso infermieri Catanzaro Autori Vari, 2019, Maggioli Editore 2019, È stato pubblicato sulla G.U. n. 5 del 18 gennaio 2019 il bando di concorso per la selezione pubblica di 65 Infermieri (cat. D) da assumere a tempo pieno e indeterminato presso l’AOU Mater Domini di Catanzaro.Il presente kit contiene i due apprezzatissimi volumi:• L’infermiere;• I Test...



© RIPRODUZIONE RISERVATA