Si è collegato in diretta su Facebook il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, per parlare della Legge di Bilancio 2019 e della sua misura bandiera: il reddito di cittadinanza. parlando agli utenti degli impegni del Governo, ha smentito che la misura (assieme a quota 100) non sia presente in Manovra, sostenendo che i dettagli arriveranno a ridosso di Natale o subito dopo per Decreto.

Tutte le novità in Legge di bilancio 2019

“Il reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono sta dicendo bugie”, perché “in manovra ci sono i soldi, c’è la ciccia”, ha affermato il vicepremier pentastellato.”Ma le norme regolamentari non possono stare lì” perciò “dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e c’è emergenza povertà”.

In pratica, in Legge di bilancio c’è la norma quadro che introduce le due misure, assieme ai soldi stanziati. Quello che manca però è il provvedimento che spieghi agli italiani quando e come saranno introdotte misure.

Reddito di cittadinanza: per Giorgetti ci sono complicazioni

E persino il collega di Governo Giancarlo Giorgetti (sottosegretario alla Presidenza del consiglio), che nell’ultimo libro del giornalista Bruno Vespa ha messo in luce i rilievi critici della misura di inclusione sociale fortemente voluta dal Movimento 5 stelle: “Il reddito di cittadinanza? Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso”.

Si attendono dunque i due provvedimenti normativi che faranno entrare a tutti gli effetti Quota 100 e Reddito di cittadinanza nel sistema economico-assistenziale italiano. Prima di allora non sapremo davvero come i cittadini dovranno comportarsi per beneficiare di queste misure.

