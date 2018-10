Ultime novità sul reddito di cittadinanza annunciate da Luigi Di Maio: “sarà erogato su una card la cui tracciabilità non permette l’evasione o spese immorali. Quei soldi servono per i beni di prima necessità. Se vado a comprare un gratta e vinci o le sigarette o beni non di prima necessità, la carta non funziona, perché grazie alle tecnologie è possibile disabilitare l’uso del reddito in alcuni negozi”.

In brave i soldi del reddito di cittadinanza si potranno spendere solo per i beni di prima necessità: spesa, affitto, medicine.

La prestazione dovrebbe essere erogato sotto forma di carta acquisti o borsellino elettronico che i beneficiari potranno spendere per i beni di prima necessità, come alimenti e medicinali. Ma anche per pagare l’affitto. Il denaro non potrà essere messo da parte e si potranno utilizzare sistemi di pagamento tramite app. Esclusa anche la possibilità di spendere i soldi in giochi d’azzardo. Le spese effettuate con la card saranno comunque tracciabili.

