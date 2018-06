La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini.

A chi spetta la Gestione Separata?

A tutti quei professionisti per che non hanno una cassa previdenziale;

Ai venditori a domicilio con contratto di lavoro autonomo che hanno superato i

5.000 euro annui;

Ai beneficiari degli assegni di ricerca, a coloro che frequentano un dottorato, ai

beneficiari degli assegni di tutorato;

Ai lavoratori che hanno una collaborazione coordinata e continuativa con reddito

inferiore ai 5.000 euro annui e con una durata della prestazione occasionale inferiore

ai 30 giorni annui;

Ai medici con contratto di formazione specialistica.

Come ci si iscrive alla Gestione Separata?

L’iscrizione alla Gestione Separata deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio

dell’attività. Va compilato il modello SC04 disponibile sul sito Inps, nel quale

devono essere indicati: i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, la data di

inizio attività e l’attività svolta. Tramite il modello F24 va effettuato il versamento

dei contributi entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre 2018. Per la Gestione

Separata non è previsto un reddito minimo dal quale partire per versare

obbligatoriamente i contributi, i quali verranno pagati in base al reddito

effettivamente percepito nell’anno.

Fasi per registrarsi online al sito Inps:

Accedere al portale Inps;

Autenticarsi al servizio “Domanda Iscrizione Parasubordinati”;

Accedere alla pagina dell’iscrizione della Gestione Separata nel servizio “Domanda

Iscrizione Parasubordinati”;

Scegliere la voce, nella seconda schermata, “collaboratore o altra attività”;

Scaricare la ricevuta di avvenuta registrazione.

Come si calcola?

Il contributo per si calcola applicando alla base imponibile le aliquote previste per

l’anno di riferimento.

Per i liberi professionisti senza cassa la base imponibile è la differenza tra i

compensi percepiti e le spese, è interamente a carico del lavoratore;

compenso lordo e le eventuali spese poste a carico del committente risultanti in

fattura, anche in questo caso è completamente a carico del lavoratore;

continuativa i contributi spettano per 2/3 al committente e 1/3 al lavoratore,

ma l’obbligo di versamento grava solo sul committente che deve eseguire il

versamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva

corresponsione del compenso (tramite il modello F24 telematico per i datori

privati e il modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche) che tratterrà in

busta paga la quota a carico del lavoratore.

Normativa:

– L. 335/95 (art. 2, c. 26) o riforma Dini;

– DM 166/96;

– Circolare n. 23 del 8 febbraio 2013.

