Visite fiscali 2023: differenze tra dipendenti pubblici e privati

Dal 1° settembre 2017 ha preso avvio il Polo unico per le visite fiscali grazie al quale si è attribuita all’Inps la competenza esclusiva ad effettuare le Visite Mediche di Controllo (VMC), tanto su richiesta dei datori di lavoro quanto d’ufficio. Le attribuzioni dell’Istituto riguardano i controlli sugli eventi di malattia sia dei dipendenti privati che di quelli pubblici.



I datori di lavoro possono richiedere le visite di controllo collegandosi all’apposita piattaforma disponibile sul sito “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”.



Al di là del servizio unico per la richiesta di visita fiscale esistono alcune differenze tra dipendenti privati e pubblici in merito ai controlli sullo stato di malattia. Analizziamo la disciplina in dettaglio.

Al contrario, i lavoratori non assicurati per la malattia presso l’Inps sono tenuti ad avvertire immediatamente esclusivamente il datore di lavoro, sempre in base alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Visite fiscali: come funziona il nuovo Sportello per il cittadino

La piattaforma online presente sul sito “inps.it – Lavoro – Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” permette di comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità per le visite mediche di controllo.

Il servizio interessa tanto i lavoratori del settore privato quanto quelli pubblici e permette di:

Comunicare, nell’ambito di un evento di malattia, una diversa reperibilità rispetto a quella segnalata con il certificato di malattia in corso di prognosi;

Consultare tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati in precedenza.

Da notare che tale piattaforma non si sostituisce in alcun modo agli obblighi contrattuali di cambio reperibilità dei lavoratori nei confronti dell’azienda.



Lavoratori privati

I dipendenti privati, soggetti alla tutela previdenziale della malattia, garantita dall’Inps, possono, con la massima diligenza e tempestività e prima di effettuare lo spostamento, segnalare il nuovo indirizzo di reperibilità.