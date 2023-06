La viabilità in Romagna sta lentamente tornando alla normalità, dopo le alluvioni di maggio hanno lasciato strascichi e situazioni ancora critiche dal punto di vista della circolazione stradale e dei treni. Dall’inizio dell’allerta rossa si sono registrati 350 milioni di metri cubi d’acqua caduti, 23 fiumi esondati, 1.000 frane, 100 comuni coinvolti. 63 cantieri sui corsi d’acqua, chiuse tutte le rotte, come riportato da Irene Priolo, vicepresidente della Regione.



Le inondazioni hanno sommerso anche grandi centri abitati: Cesena, dove è tracimato il Savio, Forlì a causa dell’esondazione del Montone e soprattutto Faenza, già durissimamente colpita dall’ondata di maltempo delle scorse due settimane. E poi ancora Ravenna, Lugo, Cervia.



Ad oggi sono 757 strade chiuse: 315 chiuse parzialmente e 442 totalmente. 198 in provincia di Bologna, 333 in provincia di Forlì-Cesena, 187 in provincia di Ravenna, 39 in provincia di Rimini



Circolazione e traffico sono in graduale ripresa, ma non senza eccezioni e difficoltà. Proviamo comunque a scattare una fotografia della situazione viabilità, sperando di essere utili ai cittadini che devono mettersi in viaggio in queste zone tra Bologna, Faenza, Forlì, Ravenna, Cesena e le zone costiere di Rimini, Riccione.

Viabilità in Romagna: treni sospesi e deviati Il maltempo in Romagna ha causato enormi disagi negli spostamenti sulla rete dei treni e convogli. La circolazione dei treni sta però tornando gradualmente alla normalità, anche se con alcune eccezioni.



Consigliamo però, a chi deve prendere treni regionali e Frecce, di consultare il sito di Trenitalia, in continuo aggiornamento sulla situazione maltempo e circolazione treni. Nella Homepage c’è la sezione “infotraffico” con tutte le notizia in tempo reale, direttamente dalla sala operativa di Trenitalia.

Da questa sezione è inoltre possibile utilizzare il servizio “Cerca Treno/stazione. Per conoscere quindi Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

– AGGIORNAMENTO al 1° giugno



RETE ALTA VELOCITA’

Trenitalia fa sapere che la circolazione è regolare sull’intera rete alta velocità. Qualora ci fossero ancora ritardi questi si riferiscono a precedenti problemi, che però sono stati risolti. Restano comunque disagi soprattutto nei tratti emiliano-romagnoli interessati dalle esondazioni degli scorsi giorni (vedi paragrafo sotto).

LINEE BOLOGNA – ANCORA E FERRARA – RAVENNA- RIMINI

La circolazione è tornata regolare tra Faenza e Forlì, tra Faenza e Ravenna via Granarolo e tra Portomaggiore e Ravenna. Ciò nonostante alcuni treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.



La circolazione resta invece sospesa tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo. I treni Regionali subiscono cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Ravenna e Castelbolognese. Non si hanno al momento previsioni sul ripristino della funzionalità della linea tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo, in corso l’intervento dei tecnici.





Alla data del 1° giugno quindi la circolazione è ripresa: tra Faenza e Forlì

tra Faenza e Ravenna via Granarolo

tra Portomaggiore e Ravenna

E’ attivo il servizio sostitutivo con bus tra Faenza e Cesena per i treni che hanno origine o terminano la corsa in tali stazioni.

Per quanto riguarda l’alta velocità e la rete intercity sul tratto emiliano-romagnolo, i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Ecco i treni cancellati e parzialmente cancellati.

LINEA FIRENZE-FAENZA

Non ci sono ancora buone notizie sulla linea Firenze-Faenza. Sulla linea Marradi e Faenza la circolazione è ancora sospesa. Qui i treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Ecco il programma per i prossimi giorni:

Programma dei treni Regionali di giovedì 1° giugno

Programma dei treni Regionali di venerdì 2 giugno



Viabilità in Romagna: autostrada A14

L’autostrada A14 è stata riaperta. Si può quindi circolare.



Come fa sapere Autostrade per l’Italia, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto tra Faenza e Forli’ in entrambe le direzioni. Attualmente il traffico circola su tutte le corsie dei 200 chilometri della rete.



Per aggiornamenti in tempo reale consigliamo di consultare il sito di Autostrade in tempo reale



Viabilità in Romagna: le strade chiuse

Per quanto riguarda la viabilità stradale, alla data del 30 maggio sono 761 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 310 in modo parziale e 451 totalmente. Nel bolognese le arterie interessate sono 206 (89 parzialmente e 117 totalmente); 332 nel forlivese-cesenate (109 parzialmente e 223 totalmente); 177 nel ravennate (106 parzialmente e 71 totalmente); 46 nel riminese (6 parzialmente e 40 totalmente).



Consulta il link del servizio Anas sulla viabilità stradale per sapere tutte le strade chiuse nei tratti interessati dal maltempo in Romagna ed Emilia. E’ sufficiente cliccare sulle icone rosse sulla mappa.

(Foto di copertina: Adnkronos)

(Articolo in aggiornamento)

