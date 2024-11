Trovare il notaio online: un professionista sempre più vicino ai cittadini

Se avete sempre pensato al notaio come a una figura austera e vi siete sempre accostati a uno studio notarile anche con un po’ di timore, ebbene è arrivato il momento di ricredersi.



Certo, il ruolo di questo professionista – che è tra l’altro un pubblico ufficiale – è molto serio e importante, ma in realtà uno dei suoi ruoli principali è proprio quello dell’assistenza al cittadino nel prendere decisioni e sottoscrivere atti che possono avere un impatto importante sia sulla vita della persona in questione sia sui suoi discendenti ed eredi.



Forse proprio spinti dalla volontà di avvicinarsi di più al proprio pubblico, anche i notai negli ultimi anni hanno abbracciato il mondo del web e sempre più spesso hanno siti internet, utilizzano i social network e si mettono a disposizione anche tramite piattaforme di ricerca online come NotaioFacile.



Se tutti sappiamo come funziona un sito web o un social, come funzionano invece le piattaforme che mettono in contatto cittadini e Notai?



La ricerca di un notaio online tramite piattaforme specializzate Abbiamo detto che anche i notai utilizzano in modo sempre più aperto il web, mettendosi in gioco in prima persona. Da parte del cittadino, la cosa più difficile è però spesso quella di orientarsi in questo mondo così complesso, non sapendo bene da che parte iniziare.



Ecco che sono nate dunque piattaforme gratuite specializzate proprio in questo: trovare in modo facile il notaio online e anche dare informazioni sul mondo notarile e ciò che ad esso compete in modo semplice e intuitivo.

In questo modo il cittadino non dovrà fare altro che selezionare la città di interesse, il tipo di atto o consulenza di cui ha bisogno e inviare la richiesta di contatto che sarà diretta e non mediata. Che sia giorno o notte, in settimana o nel weekend, questo sistema rende molto più agevole avviare un contatto, richiedere informazioni e anche ottenere il preventivo del notaio, che risponderà direttamente a chi ha effettuato la richiesta.



Piattaforme come NotaioFacile, una delle prime ad aver offerto questo servizio e delle più utilizzate, danno anche indicazioni su quali documenti sono di norma necessari sia per la finalizzazione degli atti sia per poter ottenere un preventivo preciso, dando la possibilità di allegarli direttamente in fase di richiesta. Così ci si può portare avanti, recuperando le informazioni di cui si ha bisogno e richiedendo eventualmente quella documentazione di cui non siamo in possesso.

Il notaio come consulente privilegiato Anche se forse non l’abbiamo mai pensato in questi termini, dovremo iniziare a rivolgerci al notaio come a un consulente privilegiato per le materie di sua competenza.



Ricordiamoci infatti che non esiste probabilmente nessun altro professionista con una conoscenza così approfondita della legge e della materia: chiedere consiglio a questo professionista prima di prendere decisioni e soprattutto prima di firmare qualsiasi documento che ci obblighi a passi successivi o a esborsi economici è non solo una buona idea, ma dovrebbe divenire una prassi consolidata.



Molti problemi e anche molte controversie legali potrebbero essere evitati con questo semplice passo.



