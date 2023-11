Anche per il 2023 si torna a parlare di Tredicesima o gratifica natalizia, l’importo riconosciuto una volta all’anno in occasione del Natale. Viene erogata sia ai lavoratori dipendenti sia ai pensionati



A differenza di altri importi spettanti ai lavoratori, la cui disciplina è di competenza della normativa, la tredicesima è definita esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.



Considerato che mancano ormai poche settimane al Natale, analizziamo in dettaglio come si calcola e quando spetta la tredicesima 2023.



Gli importi della Tredicesima 2023 Il calcolo dell’importo lordo spettante a titolo di tredicesima mensilità è disciplinato dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl). Ecco in tabella alcuni esempi.

CCNL Settore Importo Tredicesima Commercio e terziario – Confcommercio Importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto Legno – Lapidei artigianato – Legno/arredamento/mobili

– Escavazione e lavorazione materiali lapidei – Una mensilità di retribuzione globale di fatto

– Importo pari alla retribuzione mensile di fatto Metalmeccanica – industria Importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto Porti – lavoratori portuali Importo pari a minimo conglobato cui si aggiungono aumenti periodici (scatti) di anzianità in godimento nel mese di erogazione, oltre ad altri eventuali elementi retributivi in godimento che risultino spettanti in base a quanto specificatamente previsto nei Ccnl di provenienza applicata alla data del 30 giugno 2000 rispettivamente nelle imprese e nelle Autorità Portuali Pubblici esercizi – Turismo e ristorazione Gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, elementi integrativi salariali aziendali comunque denominati) Trasporto merci e logistica Importo pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del Ccnl

Periodo di maturazione Tredicesima 2023 Essendo corrisposta una volta l’anno, la tredicesima matura in ognuna delle dodici mensilità ordinarie, di norma collocate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.



Di conseguenza, per ciascun mese in forza in azienda, il dipendente totalizza un dodicesimo di gratifica natalizia.

Arrivati alla data di erogazione della tredicesima, vengono sommati tutti i dodicesimi maturati (i cosiddetti ratei).

Un lavoratore che, ad esempio, è stato in forza per tutto il periodo di maturazione, ha diritto all’importo pieno, come definito dal Ccnl applicato.

Al contrario, può accadere che: il lavoratore sia stato assunto o abbia interrotto il rapporto (a prescindere dalla causa) in corso d’anno;

il lavoratore abbia totalizzato assenze che non consentono la maturazione della tredicesima.

In queste situazioni è il Ccnl stesso a stabilire le modalità per riproporzionare l’importo spettante. Il contratto può prevedere ad esempio, come nel caso del Ccnl Metalmeccanica – industria, che la frazione di mese superiore a 15 giorni venga considerata come mese intero.



Da ultimo è opportuno precisare che non tutte le assenze inibiscono la maturazione della tredicesima.



Ecco in tabella un utile riepilogo.

Assenza La Tredicesima 2023 matura? Ferie/permessi/festività Sì Maternità/paternità Sì Congedo parentale Sì Malattia Sì Infortunio Sì Congedo matrimoniale Sì Malattia del bambino/a No Permessi non retribuiti No Aspettativa non retribuita No Assenza ingiustificata/assenza non retribuita No Sciopero No

Quando viene pagata la Tredicesima 2023 La data di pagamento della tredicesima è legata, in primo luogo, a quanto previsto dal Ccnl applicato. Se quest’ultimo contempla una scadenza generica, intervengono le prassi e consuetudini interne a definire la data precisa di liquidazione della mensilità aggiuntiva.



Ecco in tabella una serie di esempi di quanto previsto dai Ccnl:

Modalità pagamento Tredicesima L’erogazione della tredicesima avviene tramite elaborazione del cedolino paga.



A seconda della scadenza di liquidazione l’importo in parola può essere, in alternativa: ricompreso nel cedolino paga di competenza di una mensilità ordinaria (ad esempio novembre, dicembre o gennaio);

indicato in una busta paga a parte.

Nella prima ipotesi, di conseguenza, la tredicesima è liquidata al dipendente insieme alle competenze del mese interessato.



Viceversa, nell’altra casistica appena citata, la gratifica natalizia è corrisposta a parte al lavoratore.

Si ricorda che la normativa (Legge numero 4/1953) prevede la consegna del cedolino (o busta) paga da parte dell’azienda (al lavoratore) al momento della corresponsione della retribuzione.



Anche nel caso di busta paga contenente la sola tredicesima, il documento deve riportare: I dati del lavoratore;

Il periodo cui la retribuzione si riferisce;

Gli elementi della retribuzione;

Le trattenute.

Tracciabilità pagamento Tredicesima 2023 Trattandosi comunque di retribuzione (anche se qualificata come mensilità aggiuntiva) la tredicesima dev’essere corrisposta con metodi di pagamento tracciabili, in virtù del divieto di riconoscere la retribuzione stessa in contanti (ai sensi dell’articolo 1, commi 910 – 914, Legge numero 205/2017).

Tra le modalità ammesse ci sono: Bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

Strumenti di pagamento elettronico;

Contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

Assegno o vaglia postale, consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, purché di età inferiore a 16 anni).

Tassazione Tredicesima 2023 La tredicesima è, al pari della retribuzione, soggetta a: Trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore;

Trattenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Inoltre, sulla mensilità aggiuntiva devono essere calcolati: I contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda, versati da quest’ultima all’Inps con modello F24, insieme ai contributi carico dipendente, trattenuti in busta paga;

I premi dovuti all’Inail (sempre con modello F24) da determinare in sede di autoliquidazione annuale.

Da notare infine che la tredicesima concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del percipiente.

