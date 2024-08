Stop lavoro con caldo estremo in 13 Regioni: elenco, orari di fermo e settori

Si allunga a 13 la lista delle Regioni che hanno vietato il lavoro nelle ore di caldo estremo, che sta infiammando il Paese in questi mesi di luglio e agosto 2024.

A metà luglio erano in 5 a vietarlo. L’elenco ora diventa sempre più lungo a causa di bollettini meteo sempre più roventi, con caldo fino a 44 gradi in alcuni territori. Lo scorso 31 luglio si sono aggiunte anche le Marche, con un’ordinanza ad hoc, che punta a tutelare i lavoratori più esposti alle alte temperature, cantieri stradali e agricoltura in primis.



Ricordiamo che in condizioni meteo estreme sono attive le procedure di richiesta cassa integrazione per troppo caldo. Queste possono essere attivata sia in presenza di un’ordinanza regionale sia senza provvedimenti (su iniziativa delle aziende). In questo articolo si fa riferimento alle regioni in cui già l’ordinanza è presente.



Ecco l’elenco delle 13 Regioni (in costante aggiornamento) in cui è vietato lavorare all’aperto nelle ore di caldo estremo fino al 31 agosto 2024.

Nel provvedimento firmato dal presidente di Regione, Francesco Arquaroli, è chiaramente “Vietata l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali, a decorrere dalle ore 00:00 del 1° agosto 2024 fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2024, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Con un’ordinanza regionale firmata dalla presidente è scattato sul territorio emiliano-romagnolo, da lunedì 29 luglio, il divieto di lavorare in diversi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16 , nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello “ALTO”. Tra i settori: agricolo, florovivaistico e cantieri.

Anche in Emilia Romagna la presidente Irene Priolo ha firmato l’ordinanza, condivisa con sindacati e associazioni di categoria, per mettere in stand-by il lavoro nelle ore di caldo estremo: dalle 12,30 alle 16 di pomeriggio.

L’ordinanza in Umbria risale al 26 luglio, e vieta il lavoro con caldo estremo fino al 31 agosto. Si legge nell’ordinanza: “È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili”, limitatamente ai soli giorni con rischio alto.

Anche la Toscana si è adeguata alla necessità di proteggere i lavoratori dal rischio per la salute, dovuto al caldo estremo. Lo ha fatto con l’Ordinanza n. 2 del 18 luglio 2024, firmata dal Presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Giani, che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori edile e delle cave.

La Regione Lazio, a seguito dell’innalzamento delle temperature stagionali, ha stabilito misure per la tutela della salute dei lavoratori esposti al caldo estremo , con particolare attenzione ai settori agricolo, florovivaistico e ai cantieri edili. I lavoratori impiegati in questi ambiti, infatti, sono maggiormente a rischio di stress termico e colpi di calore, a causa della prolungata esposizione al sole e alle elevate temperature.

Divieto lavoro nelle ore di caldo estremo in Molise

Ancora prima del Lazio è intervenuto il Molise. Il presidente della giunta regionale Francesco Roberti, ha firmato l’Ordinanza numero 1 del 16 luglio 2024.

Come si legge sul sito regionale, l’Ordinanza è stata emanata tenuto conto dei bollettini relativi alle ondate di calore, pubblicati sul sito del Ministero della Salute, che prevedono per il territorio molisano il rischio di allerta 3 – “Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”.

Per questo il provvedimento, rivolto in special modo ai lavoratori molisani dei cantieri edili e del settore agricolo e florovivaistico, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi.

Questo il testo dell’ordinanza: “A decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2024, al verificarsi delle condizioni espresse nei soli giorni in cui la “mappa del rischio”, resa disponibile dall’INAIL e pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” (temperatura all’ombra superiore a 30° e umidità relativa superiore al 70%), è vietato il lavoro in situazioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16, sull’intero territorio della regione Molise nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili e di lavori usuranti in genere.La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato”.