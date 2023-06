E1-E10 Per gli oneri per i quali è previsto l’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 1, comma 679, della

l. n. 160 del 2019, laddove non sia espressamente indicato sul documento di spesa,

quest’ultima si intende sostenuta dal soggetto al quale è intestato il documento, anche se il

sistema di pagamento “tracciabile” è intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a

carico.

E1 I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro…………………………………………, sono

relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa

sanitaria pubblica. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono

correlate le spese alla patologia medica esente.

E1 I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro ……………………………, sono

relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto attestanti l’idoneità del presidio

acquistato. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate

le spese alla patologia medica certificata.

E2 I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro…………………………………………, sono

relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla

partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

E3 I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro ……………………………, sono

relativi a spese sanitarie per persone con disabilità. Si attesta il possesso della documentazione

attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

E4 L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile.

E4 È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla

Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra

Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile/di

lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l’handicap riconosciuto comporta

impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni

di cui all’art. 8 della l. n. 449 del 1997.

E4 È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione

dell’indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di

deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi

dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o, limitatamente a determinate patologie, da altre

Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale

risulta una situazione di handicap grave, così come definito dall’art. 3, comma 3, della l. n.

104 del 1992 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della l. n. 388

del 2000.

E4 È stato riconosciuto sordo ai sensi della l. n. 381 del 1970 o non vedente ai sensi degli artt.

2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla

commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 50

della l. n. 342 del 2000.

E4 Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha

beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato

cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l’anno 2022 in quanto non

ha trasferito l’autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all’acquisto

ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute al proprio handicap,

ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.

E5 Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di

altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita

dell’animale.

E5 È stato riconosciuto non vedente ai sensi ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed

è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.

E7 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale,

l’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i

termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli

interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2022.

E7 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e

l’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale

nel rispetto dei termini di legge.

E7 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione

dell’abitazione principale.

L’importo del mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione principale è pari a euro ….. e

quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è pari a euro

E8-E10

Cod. 8 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella

principale e tale condizione sussisteva anche per l’anno d’imposta 2022.

E8-E10

Cod. 9 Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 1997 per il recupero del patrimonio edilizio.

E8-E10

Cod. 10 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6

mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche

per l’anno d’imposta 2022.

E8-E10

Cod. 10 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale

nel rispetto dei termini di legge.

E8-E10

Cod. 10 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato a partire dal 1998 per la

costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione

non è indicata nel contratto di mutuo e l’Istituto di credito non ha prodotto documentazione.

E8-E10

Cod. 15 Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non

autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione

medica di cui si dichiara il possesso e che il familiare rientri fra i soggetti indicati dall’art.

433 c.c.

E8-E10

Cod. 17 L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno

dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni.

E8-E10

Cod. 18 Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza,

distante almeno 100 km. L’immobile preso in locazione è situato nello stesso comune in cui

ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE con i quali

sia possibile lo scambio di informazioni) o in un comune limitrofo.

E8-E10

Cod. 25 Si attesta che in riferimento alle spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico non è

stato riconosciuto il credito di imposta “bonus restauro immobili di interesse storico”.

E8-E10

Cod. 29 L’animale è detenuto legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

E8-E10

Cod. 30 È stato riconosciuto sordomuto ai sensi della l. n. 381 del 1970 dalla Commissione medica

pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.

E8-E10

Cod. 33 Di non aver fruito del bonus asili nido.

E8-E10

Cod. 38 Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi

dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della

medesima legge, ed è in possesso della relativa documentazione.

E8-E10

Cod. 40 La spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento al trasporto pubblico, per la quale spetta

la relativa detrazione d’imposta, è stata sostenuta da …………….….., codice fiscale

……………..…., per sé stesso o per il familiare a carico: codice fiscale………………..…

E8-E10

Cod. 44 Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a favore di

persone con diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell’anno cui si riferisce la dichiarazione,

non aveva completato la scuola secondaria di secondo grado.

E8-E10

Cod. 44 Si attesta il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di

DSA.

E14 L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna

e che nell’anno è stata mantenuta la dimora abituale;

di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su immobili

a destinazione abitativa;

sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell’agevolazione.