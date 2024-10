Scadenze fiscali di ottobre 2024: 730 integrativo, 770, Iscro e Superbonus. Le date in calendario

Ottobre è il mese delle scadenze fiscali dichiarative, ma non solo. Accanto al 730 integrativo, al modello redditi e al 770, ci sono le consuete scadenze per i contributi di colf e badanti, bollo e il concordato preventivo biennale. Qui il termine per aderire è fissato al 31 ottobre.



In tema di dichiarazioni, entro ottobre si può inviare al Fisco il modello 730 integrativo/correttivo, nel caso ci siano state incongruenze con i dati inseriti nella dichiarazione 730.

In sintesi le date da cerchiare in rosso per le scadenze fiscali di ottobre 2024.

Scadenze fiscali 10 ottobre 2024 Si parte con i contributi Inps per colf e badanti. Giovedì 10 ottobre è l’ultima data utile per pagare all’Inps i contributi per i collaboratori domestici assunti. La deadline riguarda i contributi del terzo trimestre 2024.



Sono chiamati all’appello i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari, come colf, badanti baby sitter.



INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico gli avvisi di pagamento da effettuare con il sistema pagoPA per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza. Il pagamento può essere effettuato: online, negli ufficio postali o nei punti vendita SISAL MOONEY.

Scadenze fiscali 16 ottobre 2024 Sfogliando il calendario, arriviamo a mercoledì 16 ottobre, giornata in cui i contribuenti sono chiamati a rispettare una lunga lista di adempimenti in termini di versamento: Irpef

addizionali

cedolare secca (saldo e primo acconto)

ritenute

Iva

Ires

Irap

Imposte sostitutive

Scadenze fiscali 25 ottobre 2024 Al cuore delle scadenze fiscali di ottobre ci sono le dichiarazioni dei redditi. Chi ha trasmesso una dichiarazione 730/2024 con errori o incongruenze nei dati, può presentare l’integrativa 730, ad esempio. I principali da segnare in calendario per venerdì 25 ottobre sono: Modello 730/2024 integrativo : si può presentare al caf o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, se dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un maggiore credito o un minor debito.

: si può presentare al caf o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, se dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un maggiore credito o un minor debito. Intrastat. Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali:

delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);



delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di settembre, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2024 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.

Scadenze fiscali 31 ottobre 2024 Continuando il viaggio delle scadenze dichiarative ottobrine si arriva alla fine del mese: giovedì 31 ottobre, ultimo giorno per diversi tipologie di dichiarazioni: modello redditi e modello 770 in primis. Dulcis in fundo il termine per aderire al concordato preventivo biennale (approvato con emendamento al decreto omnibus). Modello redditi PF 2024 . Termine ultimo per la presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2024 relativo al periodo d’imposta 2023 per le Persone fisiche e Società / associazioni ex art. 5, TUIR, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

. Termine ultimo per la presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2024 relativo al periodo d’imposta 2023 per le Persone fisiche e Società / associazioni ex art. 5, TUIR, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. Modello 770/2024. Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2023 – Mod. “770/2024 Redditi 2023”, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Concordato preventivo biennale – Scade il termine per aderire al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2024 – 2025. Per i forfettari per il solo anno 2025. Ci sono poi altre due scadenze da rispettare: una è il termine di domanda per ottenere l’indennità ISCRO lavoratori e l’altra quella per richiedere i contributi a fondo perduto del Superbonus: SUPERBONUS 70% redditi bassi – Invio istanza. Giovedì 31 ottobre è l’ultimo giorno utile per l’invio della richiesta di contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%: il superbonus 70%.

– Invio istanza. Giovedì 31 ottobre è l’ultimo giorno utile per l’invio della richiesta di contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%: il superbonus 70%. ISCRO – Domanda indennità lavoratori autonomi 800 euro. Per fruire dell’indennità ISCRO, i potenziali beneficiari devono inviare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2024, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS, previa autenticazione con le credenziali digitali.

Foto copertina: istock/kyoshino