Scadenze fiscali marzo 2023: date e adempimenti da ricordare

Tra le scadenze fiscali marzo 2023 di particolare importanza c’è sicuramente la data del 16 marzo, giorno in cui i sostituti d’imposta consegnano le Certificazioni Uniche relative all’anno precedente. Sempre nella stessa data sono previsti gli adempimenti mensili riguardanti i versamenti delle ritenute per i sostituti d’imposta e quelli che riguardano l’Iva.



Il 31 marzo è previsto un adempimento che riguarda la tregua fiscale: entro questa data dovrà essere effettuato il versamento relativo alla sanatoria delle irregolarità formali, ovvero quelle irregolarità che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e dell’IVA e che sono state commesse entro il 31 ottobre 2022.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le date da ricordare in base allo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali marzo 2023: 3 marzo Il calendario degli adempimenti comincia venerdì 3 marzo, data entro la quale le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2023. Il versamento deve essere effettuato attraverso il Modello “F24 versamenti con elementi identificativi”. I titolari di Partita Iva devono necessariamente pagare con modalità telematiche, mentre gli altri contribuenti possono avvalersi, oltre che delle modalità telematiche, anche di: Banche,

Agenzie Postali,

Agenti della riscossione.

Scadenze fiscali marzo 2023: 16 marzo Come anticipato, il 16 marzo rappresenta un’importante scadenza per i sostituti d’imposta, in quanto ultimo giorno per trasmettere la CU 2023 all’Agenzia delle Entrate. A partire da questa data è previsto anche l’invio della Certificazione Unica 2023 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022 ai soggetti interessati.

Sempre per il 16 marzo sono previsti diversi versamenti: si parte dalle ritenute operate nel mese precedente da parte dei sostituti d’imposta e si prosegue con Tobin Tax e imposta sugli intrattenimenti. Prevista inoltre la liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

Scadenze fiscali marzo 2023: 20 marzo Entro il 20 marzo 2023 le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, in modalità telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. Sempre in questa data, ricorda lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, scade il termine per poter esercitare l’opposizione all’utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.