Scadenze fiscali maggio 2023: le date da ricordare

Il calendario delle scadenze fiscali maggio 2023 prevede, tra i diversi adempimenti, anche la partenza della stagione delle dichiarazioni dei redditi. Dal 2 maggio è infatti possibile visualizzare le dichiarazioni precompilate (redditi e 730), mentre dall’11 maggio sarà possibile modificarle e inviarle.



Altra importante data è il 16 maggio, giornata dedicata ai versamenti periodici delle ritenute d’acconto, delle imposte sostitutive delle addizionali regionali e comunali, dell’Iva relativa al mese precedente e di quella dovuta allo “split payment”.



Previsti per la fine del mese il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2023, nonché il versamento dell’imposta di registro per i contratti d’affitto stipulati o rinnovati dal 1° maggio.



Vediamo nei prossimi paragrafi il calendario completo con tutte le date da ricordare che riguardano le scadenze fiscali maggio 2023.

Come anticipato, da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata 2023, con i modello 730 e Redditi precompilati, già visualizzabile dallo scorso 2 maggio. In particolare, l’utente può consultare il proprio 730 o modello Redditi precompilato online, accedendo all’ area riservata del sito Agenzia delle entrate tramite:

Per il 16 maggio sono previsti diversi versamenti : si parte dalle ritenute operate nel mese precedente da parte dei sostituti d’imposta e si prosegue con Tobin Tax, Web Tax e imposta sugli intrattenimenti. Sempre entro questa data, i contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell’imposta dovuta per il 2022 dovranno versare la terza rata, con un aumento dello 0,66%. Prevista inoltre la liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e, per i contribuenti Iva trimestrali, il versamento dell’Iva dovuta per il 1 trimestre maggiorata dell’1%. Sempre con riferimento all’Imposta sul valore aggiunto, il 16 maggio rappresenta la scadenza per il versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, il cosiddetto split payment .

Scadenze fiscali maggio 2023: 31 maggio

Entro il 31 maggio 2023 i soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potranno pagare, in unica soluzione, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.



Sempre entro la fine del mese dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2023.



Infine, tra le scadenze previste il 31 maggio figurano il pagamento di bollo e superbollo auto per i veicoli con scadenza del bollo ad aprile 2023, e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

