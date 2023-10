Salario minimo: a che punto siamo? Le ultime novità

Il dibattito politico sull’introduzione in Italia del salario minimo si è animato negli ultimi giorni a seguito del parere del CNEL presieduto da Renato Brunetta.



Incaricato dal premier Meloni, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha presentato un documento con proposte ed analisi sulla possibile previsione di un trattamento economico minimo orario, fissato a 9 euro lordi, come emerge dalla proposta di legge presentata in estate alla Camera dai partiti di opposizione.



Analizziamo la questione in dettaglio.

La proposta di legge sul Salario minimo Il 4 luglio 2023 è stata presentata alla Camera la proposta di legge numero 1275 riguardante “Disposizioni per l’istituzione del salario minimo”. Il testo è il risultato dell’iniziativa dei deputati d’opposizione Conte, Fratoianni, Richetti, Schein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari d’Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando.



Gli altri Paesi dell’UE

Nel documento si afferma che un salario minimo legale esiste già nella grande maggioranza degli Stati membri dell’Unione europea. Fanno eccezione i Paesi nordici come Danimarca, Svezia e Finlandia, oltre ad Austria e Italia. L’ultimo Paese che ha provveduto ad un’iniziativa simile è stata la Germania per “rimediare a un insufficiente e anzi rapidamente decrescente livello di tutela della forza lavoro mediante la contrattazione collettiva, fissandolo a 12 euro l’ora nell’ottobre 2022”.



Sostenere la contrattazione collettiva

Nel testo presentato alla Camera si afferma che l’attuale assetto della contrattazione collettiva necessita di essere sostenuto e promosso dall’ordinamento statuale “al fine di garantire a tutti i lavoratori in Italia l’applicazione di trattamenti retributivi dignitosi”.



Retribuzione sufficiente

L’articolo 1 della proposta di legge in parola afferma che, in attuazione dell’articolo 36 della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori una “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato”.



Rinvio ai CCNL

Il successivo articolo 2 afferma che per “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato” si intende il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività.



I CCNL di riferimento sono esclusivamente quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.



Trattamento minimo a 9 euro

L’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 1 afferma che il trattamento economico minimo orario stabilito dal singolo CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.



Per quanto riguarda invece il lavoro domestico il trattamento economico minimo orario è stabilito con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.



Aggiornamento del salario minimo

L’articolo 5 della proposta di legge prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di 9 euro.

L’organo in questione, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato) è formato da: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un rappresentante dell’Inps;

un rappresentante dell’Istat;

un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tra i compiti della Commissione, come anticipato, figura la valutazione e la determinazione, con cadenza annuale, dell’aggiornamento dell’importo del trattamento economico minimo orario di 9 euro lordi.



L’adeguamento in parola è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della stessa Commissione.

L’incarico al CNEL Il dibattito politico – economico generatosi a seguito della proposta di legge numero 1275 ha portato lo scorso 11 agosto il premier Giorgia Meloni ad incaricare il CNEL, presieduto da Renato Brunetta, di redigere entro 60 giorni un documento con proposte ed analisi in tema di salario minimo.



Il testo in questione, composto da 42 pagine ed intitolato “Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia”, ha dapprima ricevuto “il consenso dell’80% dei componenti della Commissione informazione” salvo poi essere inviato “ai 64 membri del Consiglio che si pronunceranno nell’assemblea plenaria del 12 ottobre”, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore.

Salario minimo bocciato dal CNEL L’Assemblea del CNEL, riunitasi giovedì 12 ottobre, ha approvato il documento finale sul lavoro povero e il salario minimo, bocciando e archiviando di fatto il testo.



Il parere, stando al comunicato stampa diffuso sul portale istituzionale “cnel.it”, è giunto “a larga maggioranza, con 15 voti contrari” sui 62 consiglieri presenti.



Dall’analisi tecnica emerge, come si legge nel documento, che “la mera introduzione di un salario minimo legale non risolverebbe né la grande questione del lavoro povero, né la pratica del dumping contrattuale, né darebbe maggior forza alla contrattazione collettiva”.

A parere del CNEL è dunque “la contrattazione collettiva la sede ancora oggi da privilegiare e valorizzare per la fissazione dei trattamenti retributivi adeguati”. Questi ultimi, in particolare, non devono limitarsi alla fissazione della tariffa minima ma, per precetto costituzionale, concorrere alla “determinazione del salario giusto, evitando il rischio, soprattutto per le piccole e medie imprese, di un livellamento verso il basso delle retribuzioni”.

Il commento della Premier Giorgia Meloni Nel ricevere dal Presidente del CNEL Brunetta il documento contenente le osservazioni e le proposte sul salario minimo il premier Giorgia Meloni ha affermato l’analisi tecnica fotografa un “mercato del lavoro italiano” che “rispetta pienamente i parametri previsti dalla direttiva europea sul salario minimo adeguato” (comunicato stampa pubblicato su “governo.it”).



La contrattazione collettiva, ancora il premier, al netto dei comparti del lavoro agricolo e domestico “copre infatti oltre il 95% dei lavoratori del settore privato. Da ciò si evince che un salario minimo orario stabilito per legge non è lo strumento adatto a contrastare il lavoro povero e le basse retribuzioni”.

Salario minimo bocciato: cosa succede ora Arrivato il parere del CNEL, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la maggioranza “si prepara a chiedere di rinviare in commissione la proposta di legge di Pd – M5S – Azione – Avs sui 9 euro per approfondire il testo della discordia”. In pratica la palla passa ora al Parlamento.



Una prospettiva, quest’ultima, che non piace alle forze politiche di opposizione pronte invece a “riprendere in aula alla Camera la discussione congelata dalla premier quando l’11 agosto affidava al Cnel il compito di elaborare analisi e proposte” (La Repubblica).



Viste le premesse, possiamo dire che le prossime settimane rappresenteranno senza ombra di dubbio uno snodo cruciale per il futuro del salario minimo.

