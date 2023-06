Rottamazione quater, proroga per i soggetti colpiti dall’alluvione: le nuove scadenze

Arriva una nuova proroga dei termini per l’accesso alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, la cosiddetta Rottamazione quater. La proroga non sarà però per tutti: il Decreto Alluvione (Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61), ha disposto lo slittamento di 3 mesi del termine per inviare la domanda di adesione alla Rottamazione quater per tutti i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio.



Per questi soggetti, quindi, sarà possibile fare domanda fino al 30 settembre 2023, invece che fino al 30 giugno. Spostati di conseguenza anche i termini entro cui Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute, nonché le scadenze dei successivi pagamenti.



Questa proroga, in aiuto alla popolazione colpita dalle alluvioni in Emilia Romagna, arriva dopo un altro differimento previsto dal Decreto legge n. 51/2023, che aveva spostato il termine per aderire alla Rottamazione quater dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Questa scadenza resta invariata per i cittadini che non rientrano nella categoria sopra descritta.



Vediamo nei prossimi paragrafi le nuove scadenze per la Rottamazione quater per i cittadini delle zone colpite dall’alluvione.

Rottamazione quater: proroga per i cittadini alluvionati Coma anticipato, il Decreto Alluvione (Decreto legge n. 61/2023), pubblicato nella Gazzetta n. 127 del 1° giugno 2023, ha previsto interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023 in alcuni territori dell’Emilia Romagna, tra cui la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi.

Tra le misure contenute all’interno del provvedimento figurano: Sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 .

dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo compreso . Sospensione dei versamenti delle rate in scadenza di Rottamazione ter e della Definizione agevolata per le risorse proprie UE;

Sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione. Le attività di notifica e i versamenti sospesi riprenderanno quindi dal 1° settembre 2023.

Per quanto riguarda invece la Rottamazione quater, il Decreto-legge ha previsto la proroga di 3 mesi dei termini e delle scadenze della Definizione agevolata.



Per chi fosse interessato a conoscere e approfondire tutte le misure introdotte quest’anno e come aderire consigliamo il libro “Pace fiscale 2023“.

Rottamazione quater: le nuove scadenze La proroga di tre mesi interessa tutti i termini relativi alla Rottamazione quater, che cambiano in questo modo: domanda di adesione alla Rottamazione >> 30 settembre 2023

termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute >> 31 dicembre 2023

pagamento in soluzione unica >> entro il 31 gennaio 2024 Spostati di tre mesi anche i pagamenti rateali. È infatti possibile il debito in un massimo di 18 rate, di cui le prime due con scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.

Rottamazione quater: i Comuni interessati Un elenco dei Comuni destinatari delle misure previste dal governo è contenuto nell’Allegato 1 al Decreto Alluvioni, scaricabile nel box sottostante.

Rottamazione quater anche per i decaduti dalla Rottamazione ter Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato, in una nota pubblicata sul sito istituzionale, che la Legge di Bilancio per il 2023 consente anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, “a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio.”

Questo vuol dire che possono accedere alla Rottamazione quater anche i contribuenti che, non essendo riusciti a pagare le rate della precedente Rottamazione, erano decaduti dalla Definizione agevolata.

