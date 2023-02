– Verrà visualizzata subito una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico.

– Nelle successive 24 ore il richiedente riceverà una e-mail all’indirizzo che indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

– Verrà inviata una prima e-mail all’indirizzo indicato, con il link da convalidare entro 72 ore.

– Dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta, con i riferimenti

– se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.