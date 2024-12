Ritardi Trenitalia: al via il rimborso automatico dal 2025 (ma non sempre). Le regole

Novità in arrivo per chi viaggia con i treni: dal 1° gennaio 2025 scattano i rimborsi automatici per i ritardi Trenitalia. Non succederà per tutte le tipologie di ritardo, ma solo in alcuni casi. La regola è che chi acquista il proprio viaggio con biglietto elettronico Regionale di Trenitalia si vedrà rimborsare l’eventuale ritardo in base al minutaggio di attesa superiore a 60 minuti.

Sarà tutto automatico, e i soldi verranno accreditati direttamente sulla carta utilizzata per fare l’acquisto.

Ecco quando e come arriveranno i rimborsi ai viaggiatori.

Quando i rimborsi automatici Parola d’ordine: elettronico. Questo perché affinché possa avvenire un rimborso automatico, in caso di ritardo, il biglietto del treno deve essere acquistato in modalità elettronica, con carta o bancomat. In sostanza chi acquista il titolo di viaggio cartaceo potrà sì avere i rimborsi, ma solo previa domanda. Nulla sarà automatico. Seconda parola d’ordine: regionale. Perché al momento l’automatizzazione dei rimborsi è prevista solo per chi acquista biglietti dei treni regionali, non sull’alta velocità, per la quale esiste il servizio smart refund, che invia un messaggio/email al passeggero in caso di ritardo del treno.

Come funzionano i rimborsi automatici dal 2025 Appurato che, per beneficiare del rimborso automatico per ritardi Trenitalia il biglietto deve essere regionale e digitale, chiariamo anche che i ritardi in questione devono essere superiori a 60 minuti e il prezzo pagato per il biglietto deve essere sopra i 4 euro. Il rimborso arriverà poi automaticamente in base al ritardo registrato dal treno: se il treno è in ritardo tra 60 minuti e 119 minuti, è previsto un rimborso del 25% del prezzo del biglietto.

se il treno ha maturato un ritardo dai 120 minuti in su il rimborso automatico è del 50% (per biglietti di importo pari almeno a 8 euro);

in caso di cancellazione del treno il rimborso è totale, del 100% del biglietto;

non ci saranno rimborsi se il prezzo del biglietto è inferiore a 4 euro. Qualora i passeggeri abbiano diritto a una percentuale di rimborso per ritardi Trenitalia, questi riceveranno i soldi con accredito diretto sulla carta di credito/debito utilizzata per fare l’acquisto.

Ritardi Trenitalia: niente rimborsi in questi casi Riepilogando i casi in cui i passeggeri non vedranno neanche un euro in modo automatico, biglietto acquistato in modo cartaceo;

biglietto non regionale (intercity o freccia);

biglietto di importo inferiore ai 4 euro;

ritardo del treno inferiore ai 60 minuti. Questo non significa che non ci saranno rimborsi, ma solo che questi debbano essere richiesti secondo le modalità tradizionali stabilite da Trenitalia. In generale va compilato un form presente sul sito ufficiale o sull’app.

Rimborsi Frecce/Alta velocità Cosa succede ai passeggeri che hanno vissuto la disavventura di un ritardo con le frecce? In questi casi è disponibile il servizio Smart Refund: una modalità di rimborso, che invia una mail o un messaggio direttamente al passeggero in caso di ritardo del treno. E’ istantaneo perché in grado di verificare in tempo reale il ritardo maturato. Con questa modalità si può ricevere il rimborso istantaneamente, con restituzione della somma dovuta o come bonus, a seconda delle preferenze del cliente.

Rimborsi Intercity per viaggi su intercity e intercity notte invece sono sempre previsti i dovuti rimborsi, ma questi su richiesta del passeggero: In caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti Trenitalia ti restituisce un’indennità pari al: 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

del prezzo del biglietto per un ritardo compreso 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti; Si può optare per diverse alternative di indennizzo: un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;

per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto; in contanti per pagamenti effettuati in contanti;

per pagamenti effettuati in contanti; mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito. > Consulta la sezione Trenitalia sui rimborsi



