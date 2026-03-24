Tabelle pensioni Inps 2027-2028: i nuovi requisiti per tutti i trattamenti pensionistici

La recente Manovra 2026 di cui alla Legge 30 dicembre 2025 numero 199 ha disposto l’incremento dei requisiti di accesso alla pensione in misura pari ad un mese per l’anno 2027 e a tre mesi per l’annualità successiva.



La stessa legge di bilancio elenca una serie di fattispecie (articolo 1, commi 186-189) escluse dall’incremento dei requisiti, previsto per il biennio in argomento.



Alla luce delle novità normative la Circolare Inps 16 marzo 2026, numero 28 riepiloga le condizioni anagrafico – contributive richieste per accedere alla pensione nel biennio 2027-2028.



Analizziamo la fattispecie in dettaglio.



Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

Pensione di vecchiaia Il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia a beneficio degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata si attesta a: 67 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;

67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita). Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 il requisito anagrafico richiesto (unitamente ad un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) è: 71 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;

71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).

Pensione anticipata Per l’accesso alla pensione anticipata i requisiti per il biennio 2027-2028 sono indicati in tabella:

Anno Uomini Donne Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 42 anni e 11 mesi 41 anni e 11 mesi Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 43 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese Dal 1° gennaio 2029 43 anni e 1 mese (*) 42 anni e 1 mese (*) (*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Ecco di seguito i requisiti pensionistici per i soggetti che hanno totalizzato il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996:

Anno Età Contribuzione Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 64 anni e 1 mese 20 anni e 1 mese Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 64 anni e 3 mesi 20 anni e 3 mesi Dal 1° gennaio 2029 64 anni e 3 mesi (*) 20 anni e 3 mesi (*) (*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Pensione anticipata per i lavoratori precoci Il requisito per accedere alla pensione anticipata si attesta a: 41 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;

41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita). Il trattamento in parola è riservato a quanti hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano, altresì, in una delle seguenti condizioni: sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, Legge numero 604/1966 ed hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, numero 104 ovvero un parente o affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato abbiano compiuto settanta anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento.

Fattispecie escluse dall’adeguamento agli incrementi della speranza di vita L’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 non trova applicazione per: lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (l’incremento dei requisiti pensionistici si applica nei confronti dei lavoratori in parola che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale);

pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui alla Legge numero 232/2016, articolo 1, comma 199, lettera d);

lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al Decreto Legislativo numero 67/2011. Lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti

I lavoratori in parola, per il biennio 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.



Per gli addetti ad attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa nel biennio 2027-2028 l’accesso alla pensione di vecchiaia ricorre a 67 anni di età, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 Pensione anticipata dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 Lavoratori Anzianità contributiva Periodo svolgimento dell’attività Requisito anagrafico Requisito contributivo Addetti ad attività gravose 30 anni 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di attività lavorativa 66 anni e 7 mesi (*) 42 anni e 10 mesi (uomini) (*) 41 anni e 10 mesi (donne) (*) 6 anni di attività gravosa degli ultimi 7 di attività lavorativa 67 anni (*) Addetti ad attività faticose e pesanti 30 anni 7 anni di attività faticosa e pesante negli ultimi 10 di attività lavorativa 66 anni e 7 mesi (*) Attività faticosa e pesante per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (*) Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita

Lavoratori precoci

Per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d) della Legge numero 232/2016 l’accesso alla pensione anticipata scatta in presenza di un’anzianità contributiva pari a:

41 anni dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028;

41 anni dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).

Addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al D.Lgs. numero 67/2011

A norma della Manovra 2026 anche per il biennio 2027-2028 non trova applicazione l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita per l’accesso al pensionamento dei lavoratori addetti alle attività faticose e pesanti indicate dal Decreto Legislativo numero 67/2011.



Pertanto, i requisiti in argomento non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.

Per ricevere altri aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social

