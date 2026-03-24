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Tabelle pensioni Inps 2027-2028: i nuovi requisiti per tutti i trattamenti pensionistici

Paolo Ballanti 24/03/26
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La recente Manovra 2026 di cui alla Legge 30 dicembre 2025 numero 199 ha disposto l’incremento dei requisiti di accesso alla pensione in misura pari ad un mese per l’anno 2027 e a tre mesi per l’annualità successiva.

La stessa legge di bilancio elenca una serie di fattispecie (articolo 1, commi 186-189) escluse dall’incremento dei requisiti, previsto per il biennio in argomento. 

Alla luce delle novità normative la Circolare Inps 16 marzo 2026, numero 28 riepiloga le condizioni anagrafico – contributive richieste per accedere alla pensione nel biennio 2027-2028.

Analizziamo la fattispecie in dettaglio.

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Indice

Pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia a beneficio degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata si attesta a:

  • 67 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
  • 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
  • 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).

Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 il requisito anagrafico richiesto (unitamente ad un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) è:

  • 71 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
  • 71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
  • 71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).

Pensione anticipata

Per l’accesso alla pensione anticipata i requisiti per il biennio 2027-2028 sono indicati in tabella:

AnnoUominiDonne
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 202742 anni e 11 mesi41 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 202843 anni e 1 mese42 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 202943 anni e 1 mese (*)42 anni e 1 mese (*)
(*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Ecco di seguito i requisiti pensionistici per i soggetti che hanno totalizzato il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996:

AnnoEtàContribuzione
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 202764 anni e 1 mese20 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 202864 anni e 3 mesi20 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 202964 anni e 3 mesi (*)20 anni e 3 mesi (*)
(*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Il requisito per accedere alla pensione anticipata si attesta a:

  • 41 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
  • 41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
  • 41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).

Il trattamento in parola è riservato a quanti hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano, altresì, in una delle seguenti condizioni:

  • sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, Legge numero 604/1966 ed hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, numero 104 ovvero un parente o affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato abbiano compiuto settanta anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento.

Fattispecie escluse dall’adeguamento agli incrementi della speranza di vita

L’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 non trova applicazione per:

  • lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (l’incremento dei requisiti pensionistici si applica nei confronti dei lavoratori in parola che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale);
  • pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui alla Legge numero 232/2016, articolo 1, comma 199, lettera d);
  • lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al Decreto Legislativo numero 67/2011.

Lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti
I lavoratori in parola, per il biennio 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Per gli addetti ad attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa nel biennio 2027-2028 l’accesso alla pensione di vecchiaia ricorre a 67 anni di età, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028Pensione anticipata dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028
LavoratoriAnzianità contributivaPeriodo svolgimento dell’attivitàRequisito anagraficoRequisito contributivo
Addetti ad attività gravose30 anni7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di attività lavorativa66 anni e 7 mesi (*)42 anni e 10 mesi (uomini) (*) 41 anni e 10 mesi (donne) (*)
6 anni di attività gravosa degli ultimi 7 di attività lavorativa67 anni (*)
Addetti ad attività faticose e pesanti30 anni7 anni di attività faticosa e pesante negli ultimi 10 di attività lavorativa66 anni e 7 mesi (*)
Attività faticosa e pesante per almeno la metà della vita lavorativa complessiva
(*) Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita

Lavoratori precoci
Per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d) della Legge numero 232/2016 l’accesso alla pensione anticipata scatta in presenza di un’anzianità contributiva pari a:

  • 41 anni dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028;
  • 41 anni dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).

Addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al D.Lgs. numero 67/2011
A norma della Manovra 2026 anche per il biennio 2027-2028 non trova applicazione l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita per l’accesso al pensionamento dei lavoratori addetti alle attività faticose e pesanti indicate dal Decreto Legislativo numero 67/2011.

Pertanto, i requisiti in argomento non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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