Al via dal 20 settembre la fase due dell’accertamento dell’esistenza in vita per le pensioni estero 2023/24. Controllo obbligatorio se si vuole continuare a ricevere l’assegno pensionistico per chi vive in Europa, Africa e Oceania.



Con il messaggio n. 794 del 23 febbraio 2023, l’Inps ha reso note le modalità di conduzione e la tempistica della verifica generalizzata.



L’oggetto del messaggio è proprio “Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2023 e 2024. Seconda fase “. Qui sono contenute le indicazioni per i pensionati che riassumiamo nei prossimi paragrafi

Pensioni estero 2023/24: accertamento esistenza in vita da settembre 2023 Nel mese di settembre 2023 Citibank N.A. avvierà la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, ad esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’Est Europa già interessati dalla prima fase.

La data di inizio dell’accertamento è il 20 settembre: giorno a partire dal quale la banca (Citibank) spedirà le richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.



Ricordiamo che i cittadini italiani residenti all’estero, che beneficiano di trattamenti pensionistici sono tenuti a rispondere alle richieste di accertamento in vita per continuare a ricevere la pensione spettante. Devono farlo ogni anno.



Pensioni estero 2023/24: quando restituire le richieste di accertamento Le richieste spedite dalla banca devono essere restituite dal pensionato estero entro il 18 gennaio 2024. C’è quindi qualche mese di tempo per adempiere all’obbligo previdenziale.

Pensioni estero 2023/24: omessa risposta all’accertamento Cosa succede se il pensionato ignora la richiesta di Citibank e non inviando l’attestazione dovuta? Semplice: il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

Pensionati estero esclusi dall’accertamento esistenza in vita Sono stati esclusi dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati. Ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni: pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;

pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;

pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);

pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il Partner d’appoggio della Banca è considerata prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all’atto dell’incasso, l’identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto;

pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Pensioni estero 2023/24: come avviene l’accertamento esistenza in vita In sostanza, Citibank N.A, dal 20 settembre 2023, avvia la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti in alcuni Paesi (scaricali nell’allegato in fondo).

La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

La lettera riporterà le seguenti informazioni: le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;

la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto);

le indicazioni per contattare il Servizio Citibank N.A. di assistenza ai pensionati.

Ci sono diverse modalità per l’invio delle risposte di esistenza in vita, una volta ricevuta la lettera. MODALITA’ CARTACEA . In via ordinaria, i pensionati dovranno fare pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

. In via ordinaria, i pensionati dovranno fare pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa. PORTALE WEB ATTIVATO DA CITIBANK N.A . Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell’esistenza in vita riferita all’anno 2015, l’INPS ha fornito a Citibank N.A. una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei “testimoni accettabili”. Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank N.A. del possesso della qualifica di “testimone accettabile”, sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla Banca al fine di attestare essi stessi, con modalità telematiche, l’esistenza in vita dei pensionati;

. Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell’esistenza in vita riferita all’anno 2015, l’INPS ha fornito a Citibank N.A. una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei “testimoni accettabili”. Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank N.A. del possesso della qualifica di “testimone accettabile”, sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla Banca al fine di attestare essi stessi, con modalità telematiche, l’esistenza in vita dei pensionati; RISCOSSIONE SPORTELLI WESTERN UNION. nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto da Citibank N.A. il modello cartaceo di richiesta di attestazione di esistenza in vita, la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative, costituirà valida prova di esistenza in vita, sollevando il pensionato dall’invio del modulo cartaceo alla Banca.

Fonte Inps)



