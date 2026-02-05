Pensione di reversibilità: nuovi limiti e importi per il 2026. Riduzioni fino al 50%

La pensione di reversibilità, o ai superstiti, subisce una riduzione di importo in virtù del regime di cumulabilità con i redditi dei familiari.



Le riduzioni sono diverse a seconda della fascia di reddito e scattano se quest’ultimo è superiore a tre volte il trattamento minimo, rivalutato annualmente.



Analizziamo in dettaglio le riduzioni di importo in base alle fasce di reddito 2026.



La pensione indiretta o di reversibilità Il diritto alla pensione ai superstiti sorge in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere le condizioni: di anzianità e contribuzione necessarie per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia ;

; di assicurazione e contribuzione necessarie per il diritto ai trattamenti di invalidità. Mentre la pensione indiretta è liquidata in seguito alla morte dell’assicurato (non titolare di pensione) il trattamento di reversibilità ricorre alla morte del pensionato. Leggi anche Pensioni 2026: cosa cambia quest’anno

Gli aventi diritto: coniugi e figli Ha diritto automaticamente alla pensione di reversibilità (senza alcuna condizione soggettiva) il coniuge superstite.

Il coniuge separato, anche con addebito o per colpa, ha diritto alla pensione di reversibilità.



Il trattamento spetta anche al coniuge divorziato se, contemporaneamente: si perfezionano in capo al coniuge deceduto i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla normativa;

il rapporto assicurativo del pensionato ha avuto inizio in data anteriore a quella della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio;

titolarità dell’assegno divorzile in forza di una sentenza del tribunale;

assenza di un successivo vincolo di coniugio. I figli (anche adottivi e minori affidati) hanno diritto alla pensione (contestualmente al coniuge) se ricorre uno dei seguenti requisiti: Età fino a 18 anni ;

; Studenti (se ricorre la vivenza a carico del genitore al momento del decesso):

Fino al compimento dei 21 anni, se frequentano la scuola media superiore o professionale;



Fino al 26° anno se frequentano corsi universitari (nei limiti della durata del corso legale di studio);

Inabilità al lavoro (senza limiti di età) con vivenza a carico del genitore al decesso.

Gli aventi diritto: genitori, fratelli e sorelle Hanno diritto al trattamento di reversibilità i genitori del defunto esclusivamente nelle ipotesi di mancanza del coniuge e dei figli, ovvero quando questi esistono ma non ne hanno diritto.



La pensione spetta ai genitori al ricorrere dei seguenti requisiti (alla morte del pensionato): età superiore ai 65 anni;

non titolarità di pensione;

vivenza a carico del pensionato alla data del decesso. I fratelli celibi e le sorelle nubili (non titolari di trattamenti di pensione) hanno diritto alla prestazione in parola se: mancano il coniuge, figli e genitori (o non ne hanno diritto);

sono permanentemente inabili al lavoro;

sono a carico dell’assicurato, alla data della morte.

Ulteriori requisiti La pensione ai soggetti superstiti spetta al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: il soggetto deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità ;

; al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Misura della pensione La pensione liquidata o spettante al deceduto è riconosciuta ai superstiti nelle seguenti percentuali:

Beneficiario Aliquota da applicare alla pensione del soggetto deceduto Coniuge solo 60% Coniuge con un figlio 80% Coniuge con due o più figli 100% Figli (uno) 70% Figli (due) 80% Figli (tre o più) 100% Genitori (uno) 15% Genitori (due) 30% Fratelli / sorelle (uno) 15% Fratelli / sorelle (due) 30% Fratelli / sorelle (tre) 45% Fratelli / sorelle (quattro) 60% Fratelli / sorelle (cinque) 75% Fratelli / sorelle (sei) 90% Fratelli / sorelle (sette o più) 100%

La pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore al trattamento minimo né superiore all’ammontare della pensione spettante al deceduto.

Le riduzioni Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, numero 355, se il superstite possiede redditi superiori a tre volte il trattamento minimo (annualmente rivalutato) la pensione subisce una serie di riduzioni, secondo le percentuali descritte in tabella:

Reddito del superstite Valore – soglia 2026 Quota residua della pensione di reversibilità Fino a tre volte il trattamento minimo Fino a 23.862,15 euro 100% Superiore a tre volte il trattamento minimo Da 23.862,15 a 31.816,20 euro 75% (riduzione del 25%) Superiore a quattro volte il trattamento minimo Da 31.816,20 a 39.770,25 euro 60% (riduzione del 40%) Superiore a cinque volte il trattamento minimo Oltre 39.770,25 50% (riduzione del 50%)

Non sono comunque interessati da riduzione i trattamenti:

riconosciuti ai nuclei familiari di cui fanno parte figli minori, studenti o inabili ;

; in godimento alla data del 16 agosto 1995.



Foto di copertina: istock/© Viktor Kintop