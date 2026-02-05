Pensione di reversibilità: nuovi limiti e importi per il 2026. Riduzioni fino al 50%

La pensione di reversibilità, o ai superstiti, subisce una riduzione di importo in virtù del regime di cumulabilità con i redditi dei familiari.
Le riduzioni sono diverse a seconda della fascia di reddito e scattano se quest’ultimo è superiore a tre volte il trattamento minimo, rivalutato annualmente.
Analizziamo in dettaglio le riduzioni di importo in base alle fasce di reddito 2026.
Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.
Indice
La pensione indiretta o di reversibilità
Il diritto alla pensione ai superstiti sorge in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere le condizioni:
- di anzianità e contribuzione necessarie per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- di assicurazione e contribuzione necessarie per il diritto ai trattamenti di invalidità.
Mentre la pensione indiretta è liquidata in seguito alla morte dell’assicurato (non titolare di pensione) il trattamento di reversibilità ricorre alla morte del pensionato.
Leggi anche Pensioni 2026: cosa cambia quest’anno
Gli aventi diritto: coniugi e figli
Ha diritto automaticamente alla pensione di reversibilità (senza alcuna condizione soggettiva) il coniuge superstite.
Il coniuge separato, anche con addebito o per colpa, ha diritto alla pensione di reversibilità.
Il trattamento spetta anche al coniuge divorziato se, contemporaneamente:
- si perfezionano in capo al coniuge deceduto i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla normativa;
- il rapporto assicurativo del pensionato ha avuto inizio in data anteriore a quella della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio;
- titolarità dell’assegno divorzile in forza di una sentenza del tribunale;
- assenza di un successivo vincolo di coniugio.
I figli (anche adottivi e minori affidati) hanno diritto alla pensione (contestualmente al coniuge) se ricorre uno dei seguenti requisiti:
- Età fino a 18 anni;
- Studenti (se ricorre la vivenza a carico del genitore al momento del decesso):
- Fino al compimento dei 21 anni, se frequentano la scuola media superiore o professionale;
- Fino al 26° anno se frequentano corsi universitari (nei limiti della durata del corso legale di studio);
- Inabilità al lavoro (senza limiti di età) con vivenza a carico del genitore al decesso.
Gli aventi diritto: genitori, fratelli e sorelle
Hanno diritto al trattamento di reversibilità i genitori del defunto esclusivamente nelle ipotesi di mancanza del coniuge e dei figli, ovvero quando questi esistono ma non ne hanno diritto.
La pensione spetta ai genitori al ricorrere dei seguenti requisiti (alla morte del pensionato):
- età superiore ai 65 anni;
- non titolarità di pensione;
- vivenza a carico del pensionato alla data del decesso.
I fratelli celibi e le sorelle nubili (non titolari di trattamenti di pensione) hanno diritto alla prestazione in parola se:
- mancano il coniuge, figli e genitori (o non ne hanno diritto);
- sono permanentemente inabili al lavoro;
- sono a carico dell’assicurato, alla data della morte.
Ulteriori requisiti
La pensione ai soggetti superstiti spetta al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- il soggetto deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità;
- al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Misura della pensione
La pensione liquidata o spettante al deceduto è riconosciuta ai superstiti nelle seguenti percentuali:
|Beneficiario
|Aliquota da applicare alla pensione del soggetto deceduto
|Coniuge solo
|60%
|Coniuge con un figlio
|80%
|Coniuge con due o più figli
|100%
|Figli (uno)
|70%
|Figli (due)
|80%
|Figli (tre o più)
|100%
|Genitori (uno)
|15%
|Genitori (due)
|30%
|Fratelli / sorelle (uno)
|15%
|Fratelli / sorelle (due)
|30%
|Fratelli / sorelle (tre)
|45%
|Fratelli / sorelle (quattro)
|60%
|Fratelli / sorelle (cinque)
|75%
|Fratelli / sorelle (sei)
|90%
|Fratelli / sorelle (sette o più)
|100%
La pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore al trattamento minimo né superiore all’ammontare della pensione spettante al deceduto.
Le riduzioni
Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, numero 355, se il superstite possiede redditi superiori a tre volte il trattamento minimo (annualmente rivalutato) la pensione subisce una serie di riduzioni, secondo le percentuali descritte in tabella:
|Reddito del superstite
|Valore – soglia 2026
|Quota residua della pensione di reversibilità
|Fino a tre volte il trattamento minimo
|Fino a 23.862,15 euro
|100%
|Superiore a tre volte il trattamento minimo
|Da 23.862,15 a 31.816,20 euro
|75% (riduzione del 25%)
|Superiore a quattro volte il trattamento minimo
|Da 31.816,20 a 39.770,25 euro
|60% (riduzione del 40%)
|Superiore a cinque volte il trattamento minimo
|Oltre 39.770,25
|50% (riduzione del 50%)
Non sono comunque interessati da riduzione i trattamenti:
- riconosciuti ai nuclei familiari di cui fanno parte figli minori, studenti o inabili;
- in godimento alla data del 16 agosto 1995.
Per altre notizie simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Seguici sui social
Foto di copertina: istock/© Viktor Kintop