Pensione di reversibilità: nuovi limiti e importi per il 2026. Riduzioni fino al 50%

Paolo Ballanti 05/02/26
La pensione di reversibilità, o ai superstiti, subisce una riduzione di importo in virtù del regime di cumulabilità con i redditi dei familiari.

Le riduzioni sono diverse a seconda della fascia di reddito e scattano se quest’ultimo è superiore a tre volte il trattamento minimo, rivalutato annualmente.

Analizziamo in dettaglio le riduzioni di importo in base alle fasce di reddito 2026.

Indice

La pensione indiretta o di reversibilità

Il diritto alla pensione ai superstiti sorge in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere le condizioni:

  • di anzianità e contribuzione necessarie per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • di assicurazione e contribuzione necessarie per il diritto ai trattamenti di invalidità.

Mentre la pensione indiretta è liquidata in seguito alla morte dell’assicurato (non titolare di pensione) il trattamento di reversibilità ricorre alla morte del pensionato.

Leggi anche Pensioni 2026: cosa cambia quest’anno

Gli aventi diritto: coniugi e figli

Ha diritto automaticamente alla pensione di reversibilità (senza alcuna condizione soggettiva) il coniuge superstite.
Il coniuge separato, anche con addebito o per colpa, ha diritto alla pensione di reversibilità.

Il trattamento spetta anche al coniuge divorziato se, contemporaneamente:

  • si perfezionano in capo al coniuge deceduto i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla normativa;
  • il rapporto assicurativo del pensionato ha avuto inizio in data anteriore a quella della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio;
  • titolarità dell’assegno divorzile in forza di una sentenza del tribunale;
  • assenza di un successivo vincolo di coniugio.

I figli (anche adottivi e minori affidati) hanno diritto alla pensione (contestualmente al coniuge) se ricorre uno dei seguenti requisiti:

  • Età fino a 18 anni;
  • Studenti (se ricorre la vivenza a carico del genitore al momento del decesso):
    • Fino al compimento dei 21 anni, se frequentano la scuola media superiore o professionale;
    • Fino al 26° anno se frequentano corsi universitari (nei limiti della durata del corso legale di studio);
  • Inabilità al lavoro (senza limiti di età) con vivenza a carico del genitore al decesso.

Gli aventi diritto: genitori, fratelli e sorelle

Hanno diritto al trattamento di reversibilità i genitori del defunto esclusivamente nelle ipotesi di mancanza del coniuge e dei figli, ovvero quando questi esistono ma non ne hanno diritto.

La pensione spetta ai genitori al ricorrere dei seguenti requisiti (alla morte del pensionato):

  • età superiore ai 65 anni;
  • non titolarità di pensione;
  • vivenza a carico del pensionato alla data del decesso.

I fratelli celibi e le sorelle nubili (non titolari di trattamenti di pensione) hanno diritto alla prestazione in parola se:

  • mancano il coniuge, figli e genitori (o non ne hanno diritto);
  • sono permanentemente inabili al lavoro;
  • sono a carico dell’assicurato, alla data della morte.

Ulteriori requisiti

La pensione ai soggetti superstiti spetta al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • il soggetto deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità;
  • al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Misura della pensione

La pensione liquidata o spettante al deceduto è riconosciuta ai superstiti nelle seguenti percentuali:

BeneficiarioAliquota da applicare alla pensione del soggetto deceduto
Coniuge solo60%
Coniuge con un figlio80%
Coniuge con due o più figli100%
Figli (uno)70%
Figli (due)80%
Figli (tre o più)100%
Genitori (uno)15%
Genitori (due)30%
Fratelli / sorelle (uno)15%
Fratelli / sorelle (due)30%
Fratelli / sorelle (tre)45%
Fratelli / sorelle (quattro)60%
Fratelli / sorelle (cinque)75%
Fratelli / sorelle (sei)90%
Fratelli / sorelle (sette o più)100%

La pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore al trattamento minimo né superiore all’ammontare della pensione spettante al deceduto.

Le riduzioni

Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, numero 355, se il superstite possiede redditi superiori a tre volte il trattamento minimo (annualmente rivalutato) la pensione subisce una serie di riduzioni, secondo le percentuali descritte in tabella:

Reddito del superstiteValore – soglia 2026Quota residua della pensione di reversibilità
Fino a tre volte il trattamento minimoFino a 23.862,15 euro100%
Superiore a tre volte il trattamento minimoDa 23.862,15 a 31.816,20 euro75% (riduzione del 25%)
Superiore a quattro volte il trattamento minimoDa 31.816,20 a 39.770,25 euro60% (riduzione del 40%)
Superiore a cinque volte il trattamento minimoOltre 39.770,2550% (riduzione del 50%)

Non sono comunque interessati da riduzione i trattamenti:

  • riconosciuti ai nuclei familiari di cui fanno parte figli minori, studenti o inabili;
  • in godimento alla data del 16 agosto 1995.


