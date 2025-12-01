Pagamenti Inps dicembre 2025: ecco le date per pensioni, bonus, Naspi e aiuti alle famiglie

A dicembre i riflettori sono tutti per il ricco cedolino della pensione comprensivo della tredicesima e, per chi ne ha diritto e non l’ha ricevuta a luglio, anche della somma aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima).



Non mancano però i pagamenti delle altre prestazioni Inps riconosciute per sostenere le famiglie in difficoltà economica (ADI), i cittadini senza lavoro (NASpI e DIS-COLL), i genitori con figli a carico (Assegno Unico Universale) e quanti partecipano a iniziative di inserimento – reinserimento lavorativo (Supporto Formazione e Lavoro).



Analizziamo in dettaglio le date dei pagamenti INPS di dicembre.



Pensioni di dicembre Nel rispetto della regola per cui le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile del mese (ad eccezione del mese di gennaio) il rateo di dicembre sarà accreditato in conto corrente lunedì 1.



A partire dalla medesima data i pensionati che hanno optato per il pagamento in contanti possono recarsi presso gli uffici postali per il ritiro delle somme.



Si precisa che il pagamento in contanti è ammesso per i soli importi complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro netti.

Pertanto, se l’importo spettante al beneficiario supera tale limite, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Istituto il rapporto finanziario su cui ottenere il pagamento grazie al servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione” del sito “inps.it”. Le novità della rata di dicembre 2025



Il cedolino di pensione di dicembre in pagamento lunedì 1 riporta, oltre alla tredicesima (per tutti), anche la somma aggiuntiva (quattordicesima) riconosciuta invece a quanti sono in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti dalla normativa.



I pensionati che riceveranno la quattordicesima saranno esclusivamente coloro i quali, pur avendone diritto, non hanno ricevuto l’importo con la precedente mensilità di luglio 2025.



Ci riferiamo in particolare a: pensionati che perfezionano il requisito anagrafico (età non inferiore a 64 anni) dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI) al 31 dicembre 2025;

pensionati che diventano titolari di pensione nel corso del 2025 e sono in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali. Oltre all’assenza delle ritenute fiscali per addizionali regionali (a saldo) e comunali (a saldo e acconto) si segnala nella rata di pensione di dicembre l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (anche in questo caso per i pensionati in possesso dei requisiti normativamente richiesti).



Cedolino della pensione



Coloro i quali intendono consultare il cedolino della pensione di dicembre possono avvalersi dell’apposita piattaforma telematica INPS, disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.



La piattaforma telematica permette altresì di: Confrontare i cedolini di mensilità diverse;

Visualizzare l’elenco prospetti di liquidazione (Modello TE08);

Gestire le deleghe sindacali;

Variare l’ufficio pagatore;

Recuperare e stampare la Certificazione Unica;

Ottenere il certificato di pensione (Modello Obis / M) e il duplicato di pensione;

Consultare il dettaglio dei conguagli IRPEF;

Gestire le procedure di cessione del quinto della pensione, quattordicesima, bonus 154 euro e recupero indebiti;

Consultare il riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento.

Naspi e Dis-Coll I pagamenti INPS ai disoccupati beneficiari delle indennità NASpI e DIS-COLL sono attesi nella prima metà del mese di dicembre, a partire da martedì 9.



Dal momento che le tempistiche di pagamento variano in ragione del soggetto beneficiario, per conoscere le date esatte è opportuno collegarsi al portale “inps.it – Pensione e Previdenza – Fascicolo previdenziale del cittadino”.



Entrambe le prestazioni spettano previa domanda all’INPS ma sono destinate a soggetti diversi: la Naspi è destinata a sostenere economicamente i titolari di contratti di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;

Dis-Coll è riservata agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, inclusi collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Assegno unico di dicembre 2025 A dicembre il pagamento della rata mensile di Assegno Unico Universale (AUU) è previsto, stando al calendario INPS di cui al Messaggio 14 luglio 2025, numero 2229, per le giornate del 17-19 dicembre.



Le date si riferiscono ai pagamenti delle prestazioni a coloro che già beneficiano dell’AUU (rinnovi mensili) e non hanno subito variazioni.



Al contrario, il pagamento della prima rata dell’Assegno Unico (nuovi beneficiari) avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo quello della presentazione della domanda all’INPS.



Nella stessa data sono accreditati gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di conguaglio, a debito o a credito.

Assegno di inclusione (ADI) Stando al calendario diffuso dall’INPS (portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI) – Documenti – Calendario pagamenti ADI – settembre / dicembre 2025”) a dicembre sono previste, come nei mesi precedenti, due finestre di pagamento: lunedì 15 dicembre 2025 per quanti ricevono la prima rata di ADI;

sabato 20 dicembre 2025 per l’erogazione dell’Assegno di Inclusione a coloro che già ricevono il sussidio. Eventuali mensilità arretrate spettanti rispettano tempistiche identiche a quelle dei primi pagamenti e, pertanto, sono erogate lunedì 15 dicembre.



Sulla falsariga di quanto avveniva con il Reddito di Cittadinanza, l’erogazione dell’ADI è assicurata a mezzo ricarica della Carta di Inclusione, strumento di pagamento elettronico prepagato, rilasciato da Poste Italiane.

Supporto formazione e lavoro – Sfl Tempistiche di pagamento identiche a quelle dell’ADI sono previste, a dicembre, per il Supporto Formazione e Lavoro (SFL).

La prestazione, erogata direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari, è pari a 500 euro mensili.



