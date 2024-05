Il 20 maggio 2024 è stata firmata l’intesa sul nuovo Ccnl parrucchieri ed estetica, per tutti i professionisti di questo settore. L’accordo ha portato diverse novità che interesseranno parrucchieri, estetisti, tatuatori e operatori di centri benessere. Il nuovo accordo, valido fino al 2026, introduce incrementi salariali, miglioramenti nelle condizioni di lavoro e nuove tutele per i dipendenti. Questo rinnovo rappresenta un passo avanti nella valorizzazione del lavoro nel settore del benessere, garantendo maggiori diritti e sicurezze ai lavoratori.



Ecco in breve tutte le modifiche e gli aumenti di stipendio al Ccnl parrucchieri ed estetica 2023/26 >> Scarica il Ccnl in fondo all’articolo.

Nuovo Ccnl parrucchieri ed estetica 2023/26 L’intesa sul nuovo CCNL parrucchieri ed estetica è stata siglata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con le associazioni datoriali : Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai.



Questo rinnovo, valido dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, copre anche i lavoratori dei settori correlati come tatuaggi, piercing e centri benessere. Il rinnovo è stato accolto con favore dai sindacati e dalle associazioni di categoria, in quanto mira a migliorare le condizioni lavorative e retributive dei dipendenti.



Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore dell’acconciatura ed estetica, firmato il 20 maggio 2024, introduce diverse novità significative per i lavoratori del settore.



Nuovo Ccnl parrucchieri ed estetica: tutti gli aumenti 2024 Il nuovo contratto prevede un aumento salariale complessivo di 183 euro al terzo livello. Questo incremento sarà distribuito in quattro tranche: 70 euro a maggio 2024, 50 euro a gennaio 2025, 43 euro a gennaio 2026 e infine 20 euro a ottobre 2026. Oltre agli aumenti periodici, i lavoratori riceveranno anche un importo una tantum di 80 euro, pensato per coprire il periodo di carenza contrattuale. Andando più in dettaglio, si parla di diverse fonti di aumento:



Una tantum: Importo forfettario “una tantum” di 80 euro per coprire il periodo di carenza contrattuale, erogato in due rate (40 euro a giugno 2024 e 40 euro a luglio 2024). Gli apprendisti riceveranno il 70% di questo importo.

Modifiche ad Apprendistato e tempo determinato L’accordo di rinnovo modifica in parte la disciplina dei contratti a termine e dell’apprendistato.



Apprendistato professionalizzante, con norme dettagliate su età di assunzione, durata, retribuzione, e formazione obbligatoria. Il contratto può avere una durata massima variabile tra 18 mesi e 5 anni, a seconda delle mansioni.

Sono anche ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.



Contratti a tempo determinato: vengono introdotte nuove causali per la stipula e proroga di contratti a tempo determinato, in conformità con le recenti modifiche legislative. In particolare è prevista un’unica causale: >> “esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale”.

Lavoratori interessati Il rinnovo del CCNL interessa una vasta gamma di lavoratori del settore dell’acconciatura ed estetica.



Tra questi, vi sono parrucchieri, estetisti, operatori di centri benessere, tatuatori e piercer.



Le nuove disposizioni contrattuali mirano a garantire una maggiore equità salariale e migliori condizioni di lavoro per tutti questi professionisti, riconoscendo l’importanza del loro contributo al settore del benessere e della cura personale.

Decorrenza e durate del nuovo Contratto parrucchieri ed estetica Il nuovo contratto ha decorrenza retroattiva a partire dal 1 gennaio 2023 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026. Questo periodo di validità offre una stabilità contrattuale di quattro anni, durante i quali i lavoratori possono beneficiare degli aumenti salariali e delle altre migliorie previste dal contratto. La retroattività della decorrenza garantisce inoltre che i lavoratori possano ricevere gli arretrati dovuti per il periodo non coperto dal precedente contratto.