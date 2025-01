I nuovi codici ATECO 2025, in vigore da gennaio: cosa cambia ed esempi

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche con i codici ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione del 2007, poi aggiornata al 2022. L’adozione operativa dei nuovi codici è fissata tuttavia al 1° aprile 2025, data a partire dalla quale imprese e professionisti dovranno utilizzarli per fini amministrativi, fiscali e statistici.

La novità è stata resa nota da un comunicato Istat, online in Gazzetta ufficiale dal 27 dicembre 2024,

L’obiettivo di questa revisione è armonizzare la classificazione italiana con quella europea, migliorando la rappresentazione delle attività economiche emergenti e adeguando le descrizioni di settore ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni.



Di seguito le novità in vigore, alcuni esempi di nuovi codici ATECO 2025 e gli indirizzi per consultare la mappa completa.

Novità principali dei codici ATECO 2025

La nuova classificazione introduce modifiche sostanziali, tra cui:

nuovi settori economici e aggiornamenti nelle descrizioni delle attività esistenti.

una ricodifica completa dei registri statistici e amministrativi gestiti da ISTAT, Camere di commercio e Agenzia delle Entrate.

l’obbligo di utilizzo dei nuovi codici per tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi dal 1° aprile 2025, salvo indicazioni diverse riportate nei modelli ufficiali.

La classificazione ATECO 2025 contiene in totale 3.257 codici.

Come chiarito da Istat, rispetto alla vecchia classificazione ATECO, il dettaglio della nuova classificazione è leggermente aumentato: le sezioni sono passate da 21 a 22, le classi da 615 a 651, le sottocategorie da 1.241 a 1.290 a fronte di una diminuzione delle divisioni da 88 a 87 e di una stabilità in termini di categorie (pari a 920 codici).

