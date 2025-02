Naspi e Dis-Coll 2025: guida completa ai due sussidi di disoccupazione

Tra le prestazioni erogate dall’INPS, c’è il sostegno economico a chi perde involontariamente il lavoro, fornendo strumenti come Naspi e Dis-Coll per attenuare l’impatto della mancanza di reddito e supportare il disoccupato nella fase di ricerca di nuova occupazione.



Le prestazioni erogate dall’Istituto si differenziano in base alla tipologia di lavoratori destinatari del sussidio.



Nello specifico, la Naspi è diretta ai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso il lavoro senza volerlo. La Dis-Coll, al contrario, interviene a sostegno di collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, privi di occupazione e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.



Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 numero 207 (Manovra 2025) analizziamo in dettaglio come funzionano i due sussidi di disoccupazione nel 2025.



Vuoi ricevere in anteprima news e aggiornamenti sui temi welfare e lavoro? Iscriviti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi

L’indennità di disoccupazione Naspi A norma del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, numero 22, articolo 1, l’indennità di disoccupazione è riconosciuta in presenza di due requisiti: stato di disoccupazione involontaria;

almeno 13 settimane di contribuzione totalizzate nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. A seguito di quanto disposto dalla Legge numero 207/2024, articolo 1, comma 171 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, per poter accedere alla Naspi è altresì necessario aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato effettuata per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Sono fatte salve le ipotesi di: dimissioni per giusta causa;

risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta;

dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità. Il terzo requisito in parola opera se l’evento di cessazione per dimissioni è avvenuto nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Leggi di più qui > Naspi 2025: guida ai requisiti, pagamento, décalage importi e domanda

A chi spetta la Naspi Come anticipato, accedono alla Naspi dipendenti con rapporto di lavoro subordinato i quali abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi: apprendisti;

soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Potrebbe esserti utile questo libro: FORMATO CARTACEO Il lavoro subordinato Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino. A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023 59.85 € Scopri di più

Importi Naspi 2025 L’importo mensile di Naspi viene calcolato in virtù della retribuzione imponibile ai fini previdenziali totalizzati negli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e successivamente moltiplicata per 4,33.



A seconda della retribuzione di riferimento la misura dell’indennità Naspi varia, come descritto in tabella:

NASpI: valori di riferimento per l’annualità 2025 Retribuzione mensile Misura della NASpI (mensile) Pari o inferiore a 1.436,61 euro 75% della retribuzione Superiore a 1.436,01 euro 75% di 1.436,61 euro + 25% della differenza tra la retribuzione mensile di riferimento ed euro 1.436,61 L’indennità mensile NASpI non può in ogni caso superare l’importo di 1.562,82 euro

L’indennità economica di disoccupazione per dipendenti spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati totalizzati contributi negli ultimi quattro anni, nel rispetto della soglia massima di durata di ventiquattro mesi.

Invio domanda di Naspi 2025 La domanda di NASpI dev’essere presentata esclusivamente online, collegandosi all’apposita piattaforma dell’INPS disponibile su “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.



In alternativa è possibile inviare l’istanza tramite Contact Center INPS disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile) oppure patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Scadenza invio domanda Naspi 2025 L’istanza di accesso alla Naspi dev’essere presentata obbligatoriamente, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, se l’istanza è presentata entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto il sussidio decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del contratto; se invece viene trasmessa successivamente, il sussidio decorre dal primo giorno successivo quello di presentazione dell’istanza.



Esempio. Se il contratto di lavoro del dipendente termina il 28 febbraio 2025, il termine massimo per presentare la domanda di NASpI sarà il 7 maggio 2025 (ossia entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). Tuttavia, è sempre consigliabile presentare la domanda il prima possibile, poiché la NASpI decorre non dalla data di cessazione, ma dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione, l’indennità parte dal giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro.

Modalità pagamento Naspi 2025 Anche nel 2025 la Naspi viene erogata mensilmente dall’Inps direttamente al soggetto beneficiario, con accredito su conto corrente bancario / postale o su libretto postale oppure con bonifico domiciliato presso l’ufficio postale della provincia di residenza o di domicilio del richiedente.

Richiesta di anticipo Naspi I beneficiari della Naspi hanno la possibilità di richiedere l’anticipo dell’intero importo dell’indennità in un’unica soluzione, a condizione che intendano avviare un’attività autonoma o un’impresa individuale oppure associarsi in cooperativa come socio lavoratore.

Decadenza e sospensione della Naspi In alcuni casi la Naspi può decadere oppure essere sospesa, tra questi: Nuova occupazione

Se il beneficiario trova un nuovo lavoro subordinato superiore a 6 mesi , perde il diritto alla Naspi.

, perde il diritto alla Naspi.

Se il nuovo contratto è inferiore a 6 mesi e il reddito annuo non supera 8.500 euro , l’indennità viene solo sospesa.

e il reddito annuo non supera , l’indennità viene solo sospesa. Avvio di attività autonoma

Se il reddito presunto non supera 5.500 euro annui , il sussidio è ridotto dell’80%.

, il sussidio è ridotto dell’80%. Raggiungimento dell’età pensionabile

La Naspi decade nel momento in cui il beneficiario raggiunge il diritto alla pensione.

Rifiuto delle misure di politica attiva del lavoro

Se il beneficiario rifiuta un’offerta di lavoro congrua o non partecipa ai corsi di riqualificazione, perde il diritto alla Naspi

L’indennità Dis-Coll 2025 Passando ora alla disoccupazione dei non dipendenti ci soffermiamo sulla la Dis-Coll. A norma del Decreto numero 22/2015, articolo 15, la prestazione DIS-COLL è destinata a sostenere economicamente i collaboratori coordinati e continuativi (esclusi amministratori, revisori e sindaci di società), assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Requisiti Dis-Coll 2025 Anche per il 2025 la prestazione è riservata alla platea sopra descritta, in stato di disoccupazione, all’atto della presentazione della domanda; in presenza di almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro sino alla cessazione stessa.

Vuoi restare aggiornato/a sui temi di welfare e lavoro? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Come si calcola la Dis-Coll 2025 L’indennità è riconosciuta dall’Inps direttamente al soggetto beneficiario (secondo le modalità di pagamento sopra descritte per la Naspi) per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso.



La prestazione non può, in ogni caso, essere riconosciuta per un periodo superiore a 12 mesi.



Per calcolare la somme mensile spettante è necessario dividere il reddito imponibile ai fini previdenziali totalizzato nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione, per il numero di mesi di contribuzione (o frazione di essi).



A seconda del reddito di riferimento, come poc’anzi determinato, la Dis-Coll assume i valori descritti in tabella (validi per l’annualità 2025):

DIS-COLL: valori di riferimento per l’annualità 2025 Reddito mensile Misura della DIS-COLL (mensile) Pari o inferiore a 1.436,61 euro 75% del reddito Superiore a 1.436,01 euro 75% di 1.436,61 euro + 25% della differenza tra il reddito mensile di riferimento ed euro 1.436,61 L’indennità mensile DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo di 1.562,82 euro

Da questa tabella emerge che, se il reddito mensile di riferimento è pari o inferiore a 1.436,61 euro, l’importo della DIS-COLL è pari al 75% del reddito stesso.



Se invece il reddito mensile di riferimento supera 1.436,61 euro, l’indennità è pari a:

– 75% di 1.436,61 euro

– 25% della differenza tra il reddito mensile e 1.436,61 euro.



L’indennità massima non può in nessun caso superare 1.562,82 euro mensili.

Scadenze invio domanda Dis-Coll 2025 L’istanza per accedere all’indennità di disoccupazione DIS-COLL dev’essere trasmessa all’INPS, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del contratto.



Per quanto concerne la decorrenza della prestazione valgono le regole già evidenziate per l’indennità Naspi.

Come si invia domanda Dis-Coll 2025 La domanda di DIS-COLL dev’essere presentata collegandosi all’apposita piattaforma online dell’INPS, disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa all’invio telematico, al pari della NASpI, l’istanza può essere trasmessa chiamando il Contact Center INPS o avvalendosi di intermediari / patronati.

Durata massima Naspi e Dis-Coll 2025 Ma per quanto tempo l’Inps riconosce al disoccupato/a le indennità Naspi e Dis-Coll? DURATA NASPI La Naspi viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, con un limite massimo di 24 mesi.

Esempi: Se un lavoratore ha maturato 36 settimane di contributi negli ultimi 4 anni, la NASpI sarà erogata per 18 settimane .

di contributi negli ultimi 4 anni, la NASpI sarà erogata per . Se ha maturato 104 settimane di contributi, riceverà la Naspi per 52 settimane. Il sussidio prevede un meccanismo di decalage, cioè una riduzione dell’importo nel tempo. A partire dal quarto mese di fruizione infatti, l’importo della Naspi subisce una riduzione del 3% al mese. Se l’importo iniziale è di 1.000 euro, al quarto mese sarà ridotto a 970 euro, al quinto mese a 941 euro, e così via. DURATA DIS-COLL La durata della DIS-COLL è pari al numero di mesi di contribuzione accreditati nell’anno precedente la cessazione del lavoro, fino a un massimo di 12 mesi. Esempio: Se un collaboratore ha versato contributi per 6 mesi nell’anno precedente la cessazione, riceverà la DIS-COLL per 6 mesi .

nell’anno precedente la cessazione, riceverà la DIS-COLL per . Se ha maturato 12 mesi di contributi, percepirà la DIS-COLL per 12 mesi .

di contributi, percepirà la DIS-COLL per . Anche la DIS-COLL prevede una riduzione dell’importo a partire dal quarto mese, con una diminuzione del 3% al mese.