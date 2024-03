Novità sul modello LIPE 2024. Il provvedimento 125654 del 14 marzo, a firma del Direttore dell’Agenzia entrate, ha apportato una serie di modifiche al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.



Tra le motivazioni all’origine dell’aggiornamento l’entrata in vigore del Decreto legislativo 8 gennaio 2024 numero 1 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” che ha aumentato la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica da 25,82 a 100 euro.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Il Decreto Il D.Lgs. numero 1/2024, entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo con Legge 9 agosto 2023 numero 111, per la revisione del sistema tributario, in particolare l’articolo 16, recante principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e di quelli in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Nuova soglia minima per l’IVA periodica 2024 Come anticipato, tra le modifiche apportate dal Decreto numero 1/2024 figura, all’articolo 9, l’aggiornamento della soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica, che passa da 25,82 a 100 euro.

Cos’è il modello LIPE I soggetti passivi dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) sono tenuti a presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” (LIPE).



Il modello ha l’obiettivo di segnalare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, ai sensi dell’articolo 21-bis del Decreto – legge 31 maggio 2010 numero 78.



Sono esonerati dall’adempimento in parola i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

L’obbligo di invio del modello LIPE non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nel caso in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.



Il modello dev’essere trasmesso all’AE esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ogni trimestre.

Da notare che: la comunicazione relativa al secondo trimestre è trasmessa entro il 30 settembre;

la comunicazione riguardante il quarto trimestre può in alternativa essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, dev’essere trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il provvedimento dell’Agenzia entrate A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni che hanno ritoccato la soglia per il versamento minimo dell’IVA periodica, l’Agenzia entrate con il provvedimento del Direttore Ernesto Maria Ruffini del 14 marzo 2024 numero 125654 ha modificato il modello LIPE (modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA).



Oltre alle modifiche legate all’applicazione della soglia di 100 euro, sopra descritte, sono stati apportati ritocchi al fine di adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Il modello, nella sua versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, è reso disponibile sul sito internet dell’AE e “sostituisce quanto approvato” con il “provvedimento del 21 marzo 2018” (Documento Agenzia entrate numero 125654).

Le novità sul modello LIPE Alla luce di quanto descritto, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia entrate ha disposto le seguenti modifiche al modello LIPE: sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;

la descrizione del rigo VP10 è sostituita con “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;

nel modello e nelle istruzioni il riferimento ad euro 25,82, ovunque presente, è sostituito da 100,00 euro;

alla pagina 6 delle istruzioni nel paragrafo dedicato agli eventi eccezionali, è eliminato il codice 2;

alla pagina 7 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10 il titolo è sostituito da “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito da “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto – legge n. 262/2006)”;

nelle specifiche, l’elemento “VersamentiAutoUE”, ovunque ricorra, è sostituito da “VersamentiAuto”;

alla pagina 11 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “AnnoImposta”, nella colonna “Controlli” le parole “di 2017” sono sostituite dalle seguenti “o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)”;

alla pagina 12 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “DataImpegno”, nella colonna “Controlli” la data “1/01/2017” è sostituita dalla seguente “1/01/ (Anno Invio comunicazione -4)”;

alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “EventiEccezionali”, nella colonna “Valori ammessi” le parole “o 2” sono soppresse e nella colonna “Controlli” le parole “Non può assumere valore 2 se l’elemento AnnoImposta è maggiore di 2022” sono soppresse; in corrispondenza dell’elemento “DebitoPrecedente”, nella colonna “Controlli” dopo la parola “25,82” sono inserite le seguenti “se l’elemento AnnoImposta = 2023, altrimenti deve essere” minore o uguale a 100 euro e sono altresì aggiunti i seguenti punto elenco “l’elemento Mese è uguale a 1 o 12” e ”l’elemento Trimestre è uguale a 1 o 4 o 5”.

Dove scaricare modello LIPE aggiornato Il modello LIPE aggiornato con il Provvedimento numero 125654/2024 è disponibile collegandosi al portale dell’AE “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Comunicazioni – Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – Modello e istruzioni Liquidazioni periodiche IVA”.



Il modello, disponibile in formato pdf, è altresì pubblicato in tedesco, sloveno e inglese.

