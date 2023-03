Milleproroghe 2023: tutte novità su pensioni, disabilità e lavoro

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 24 febbraio 2023 numero 14 di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 29 dicembre 2022 numero 198) contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Numerose le novità in materia di lavoro, pensioni e disabili, inserite in sede di conversione in legge, in particolare grazie all’aggiunta di una serie di commi all’articolo 9:

4-ter e 5-ter per lo smart-working a beneficio di lavoratori fragili e genitori di under 14;

4-bis sulla somministrazione di lavoro eccedente i 24 mesi;

5-bis per la proroga della possibilità di accedere all’isopensione con un anticipo fino ad un massimo di 7 anni.

Analizziamo i diversi aspetti in dettaglio.

Milleproroghe 2023: proroga smart-working per lavoratori fragili e genitori di under 14 In sede di conversione in legge sono stati inseriti all’articolo 9 del Milleproroghe 2023 i commi 4-ter e 5-ter con cui è stata disposta sino al 30 giugno 2023 la possibilità di accedere al lavoro agile in favore, rispettivamente, di: Lavoratori fragili (articolo 9, comma 4-ter);

Genitori di figli under 14 (articolo 9, comma 5-ter). Lavoratori fragili

Il nuovo comma 4-ter, articolo 9 del Milleproroghe, dispone l’estensione sino al prossimo 30 giugno del diritto al lavoro agile per i soggetti cosiddetti fragili, rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo 2023, disposta dall’ultima Manovra di bilancio (Legge 29 dicembre 2022 numero 197).



Per fragili si intendono i lavoratori (pubblici e privati) affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del Decreto – legge numero 221/2021.

A beneficio dei soggetti interessati lo svolgimento dell’attività a distanza può concretizzarsi anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse, comprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.



A garanzia del dipendente è comunque disposto che l’attribuzione di mansioni diverse non può comportare una decurtazione della retribuzione in godimento. Vengono fatte salve eventuali condizioni di maggior favore contemplate dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Genitori di figli under 14

Sempre in sede di conversione in legge del Milleproroghe è stato inserito all’articolo 9 il comma 5-ter con cui si dispone la proroga al 30 giugno 2023 dell’accesso al lavoro agile per i lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni (disciplinato dall’articolo 90, comma 1, Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34).



I lavoratori interessati hanno diritto a svolgere la prestazione a distanza anche in assenza di accordi individuali, a patto che si osservino gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge numero 81/2017.

È altresì necessario che: Nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

La modalità di lavoro a distanza sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Da ultimo, la normativa dispone che la prestazione lavorativa possa svolgersi anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

È altresì fatto obbligo alle aziende di comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione disponibile sul portale “lavoro.gov.it”.

Milleproroghe 2023: somministrazione di lavoro Inserito in sede di conversione in legge, il comma 4-bis dell’articolo 9 estende fino al 30 giugno 2025 (rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2024) la possibilità, per il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione ed altresì somministrato a termine presso l’utilizzatore, di essere impiegato presso quest’ultimo, in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi.



Il superamento della soglia dei 24 mesi non comporta, pertanto, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. L’agenzia di somministrazione è comunque tenuta a comunicare all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato del dipendente interessato.

