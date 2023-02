Sergio Mogorovich

nato a Gorizia il 22.1.1950;

dottore commercialista con studio a Gorizia in Corso Italia n. 17;

componente del direttivo dell’ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) del Friuli-Venezia Giulia;

incarichi ricoperti in commissioni di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

– imposte indirette dal 1989 al 1992 e, come vicepresidente, dal 1993 al 1995;

– gruppo ristretto per la riforma del processo tributario, concorrendo a realizzare il “Dizionario del processo tributario”;

– collaboratore di Italia Oggi;

– collaboratore di riviste specializzate, attualmente Il fisco, Consulenza Agricoltura e Agenti e rappresentanti di commercio;

– autore di testi in materia tributaria e aziendale per le case editrici Maggioli, Buffetti, Esselibri, AGE Editrice, ETI, IPSOA e Il Sole-24Ore.