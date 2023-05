Lavoratori autonomi: quale modello utilizzare per la dichiarazione dei redditi 2023?

Quale modello devono utilizzare i lavoratori autonomi per la dichiarazione dei redditi? I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia entrate utilizzando il modello 730. Quest’ultimo dev’essere trasmesso all’AE, al Caf, al professionista o al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale entro il 30 settembre 2023.



In alternativa, la dichiarazione dei redditi può essere presentata a mezzo dell’invio del modello Redditi:

A questo punto è lecito chiedersi quale modello (se il 730 o il Redditi Persone Fisiche) devono utilizzare i lavoratori autonomi che, nell’esercizio abituale di arti e professioni, sono titolari di partita IVA. Analizziamo la questione in dettaglio.

Stando alle istruzioni per la compilazione del 730 sono tenuti a presentare il modello Redditi Persone Fisiche 2023 (e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario) quanti si trovano in una delle seguenti condizioni:

Stando a quanto appena descritto i lavoratori autonomi per i quali è richiesta la partita IVA sono tenuti a presentare il modello Redditi Persone Fisiche e non il 730 precompilato – ordinario . Stesso discorso per gli autonomi chiamati, ad esempio, a presentare la dichiarazione IVA . Anche in tal caso la strada obbligata è il Redditi PF.

Lavoratori autonomi: come si presenta il modello Redditi

I contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Redditi PF 2023 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica e possono presentare il modello cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

Pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 non possono trasmettere lo stesso;

Pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW);

Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’AE. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.