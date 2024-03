E’ in gazzetta il decreto del Ministero del lavoro che fissa le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero.



Si tratta del Decreto 6 marzo 2024: “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero”. E’ stato pubblicato nelle gazzetta del 19 marzo e vale per tutti i rapporti di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.



Gli importi fissati quest’anno hanno effetto sia dal punto di vista contributivo sia fiscale e assicurativo, e si rivolgono ai lavoratori che svolgono le prestazioni di lavoro all’estero, escluse le trasferte.



Ecco in dettaglio le tabelle degli importi di retribuzione convenzionale 2024 per i lavoratori all’estero e come funzionano

Lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali 2024 in Gazzetta Per visualizzare le retribuzioni convenzionali applicate per il 2024 ai lavoratori all’estero basta andare nella Gazzetta ufficiale 66 del 19 marzo. Qui è stato pubblicato il Decreto 6 marzo 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che fissa gli importi di quest’anno, suddivisi per tipologia di lavoro.

Già dall’articolo 1 è spiegato che, a decorrere dal periodo di paga in corso 1° gennaio/ 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite per ciascun settore da tabelle precise, che ne indicano il valore.

Lavoratori all’estero: fasce di retribuzione Come si legge nell’articolo 2 poi, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle (che alleghiamo in fondo all’articolo).

Suddivisione retribuzioni convenzionali Ricordiamo che in genere le retribuzioni convenzionali vengono suddivise per: settore produttivo;

qualifica del lavoratore

fascia di retribuzione del lavoratore all’estero e sono frazionabili (come confermato dall’articolo 3 del decreto. Infatti in caso di cambiamenti (licenziamenti, dimissioni, assunzioni, trasferimenti) che intervengono nel corso del mese, spezzandolo, le retribuzioni sono divisibili/frazionabili per 26 giorni.



Leggi anche > Smart working svolto dall’estero: novità sulle regole fiscali da applicare



Indennità disoccupazione per lavoratori all’estero Il decreto si occupa anche della disoccupazione spettante ai lavoratori che rimpatriano. In sostanza, viene stabilito che sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Retribuzioni convenzionali 2024: tabelle con gli importi Ma quali sono queste retribuzioni 2024? Sono appunto state allegate al decreto 6 marzo e suddivise per i diversi settori di lavoro e mansioni (operai, impiegati, quadri): industria;

industria edile;

autotrasporto e spedizione merci;

credito;

assicurazioni;

commercio-terziario;

trasporto aereo;

agricoltura;

industria cinematografica;

spettacolo;

artigianato;

giornalismo. In questa immagine un accenno degli importi per gli imperai e impiegati dei settori industria e industria edile: