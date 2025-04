ISEE corrente 2025: quando serve, come ottenerlo, durata, agevolazioni

Il Ministero del Lavoro, insieme al Ministero dell’Economia, ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025 che aggiorna i moduli per il calcolo dell’ISEE 2025, compreso il modello ISEE corrente.



La nuova modulistica è stata diffusa sul portale ufficiale lavoro.gov.it ed è entrata in vigore ad aprile 2025, sostituendo i vecchi modelli e istruzioni.



Tra i documenti allegati al decreto si trova anche il modulo MS per la compilazione dell’ISEE corrente 2025, con le relative istruzioni. Questo si distingue dall’ISEE ordinario per tutta una serie di fattori, primo dei quali il fatto che può essere richiesto quando avvengono dei cambiamenti nel nucleo richiedente il modello ordinario. La perdita di lavoro ad esempio. Ma non solo.



In dettaglio quando fare l’ISEE corrente, il modulo da utilizzare e vantaggi.



Cos’è l’ISEE corrente

La Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria per calcolare l’ISEE ospita generalmente, come noto, i patrimoni e i redditi del nucleo familiare relativi al secondo anno precedente la dichiarazione stessa.



Al verificarsi tuttavia di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio (si pensi alla perdita dell’occupazione) i valori indicati nella DSU non sono più attuali e, pertanto, il relativo ISEE non riflette la reale situazione economica del nucleo familiare.



Può ad esempio verificarsi la spiacevole situazione di un ISEE sovrastimato, in quanto calcolato con riguardo all’annualità in cui tutti i componenti del nucleo familiare lavoravano, mentre nell’anno di presentazione della DSU gli interessati versano in una condizione economico-patrimoniale difficile, a causa ad esempio della perdita del posto di lavoro.



In queste ipotesi l’ISEE potrebbe negare l’accesso ad una serie di prestazioni sociali agevolate di estrema importanza per il nucleo familiare, in considerazione dello stato di difficoltà finanziaria.

Per rispondere a questa esigenza è stato introdotto l’ISEE corrente, una versione aggiornata dell’indicatore che consente di calcolare la situazione economica del nucleo familiare tenendo conto dei redditi e patrimoni aggiornati agli ultimi 12 mesi (in alcuni casi anche agli ultimi 2 mesi).



Si tratta, quindi, di uno strumento pensato per fotografare in modo più fedele la condizione economica attuale, soprattutto in caso di eventi imprevisti come la perdita del lavoro, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o la cessazione di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari.