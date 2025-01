I pagamenti Inps di febbraio 2025: date per Assegno unico, ADI e SFL, pensioni, Naspi

La Manovra di bilancio 2025, vigore dal 1° gennaio, ha introdotto diverse novità sui pagamenti Inps, modificando i requisiti di accesso per l’Assegno di Inclusione (ADI), il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’indennità di disoccupazione Naspi.

Anche a febbraio, l’INPS continuerà a erogare sia le prestazioni aggiornate dalla Manovra 2025 sia quelle rimaste invariate. Le pensioni ad esempio, che verranno accreditate il primo giorno bancabile feriale; e poi l’Assegno unico per famiglie con figli e le misure di sostegno al reinserimento lavorativo.



Ecco il calendario completo con le date dei pagamenti Inps per il mese di febbraio 2025.

Pagamento Inps pensioni di Febbraio 2025 Tra i pagamenti Inps più attesi c’è quello relativo alle pensioni. L’accredito del cedolino di febbraio 2025 è previsto, stando al calendario fornito dall’Inps con Circolare 28 gennaio 2025, numero 23, per: Sabato 1° febbraio in caso di ritiro delle somme in contanti presso gli uffici postali;

in caso di ritiro delle somme in contanti presso gli uffici postali; Lunedì 3 febbraio per coloro che ricevono l’accredito delle somme direttamente in conto corrente. Per maggiore info, leggi l’articolo Pensioni di Febbraio 2025: date dei pagamenti, aumenti e cedolino online

La ragione dello slittamento della data di accredito in banca del cedolino della pensione è figlia del fatto che i pagamenti INPS vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o, come accade in febbraio, il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile (il 1° febbraio è un sabato e il 2 febbraio è domenica). I beneficiari la pensione di febbraio 2025 possono sempre consultare la copia del documento collegandosi all’apposita piattaforma Inps disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Naspi e Dis-Coll Le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll sono due forme di sostegno economico assicurate dall’INPS a fronte della perdita involontaria dell’occupazione e rientrano nel novero dei pagamenti Inps di febbraio.



Nello specifico, la Naspi è assicurata a quanti sono titolari di rapporto di lavoro subordinato, compresi: Apprendisti;

Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime;

Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. La prestazione Dis-Coll, al contrario, è riservata ai non dipendenti diretti: a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Sono al contrario esclusi dal sussidio i collaboratori titolari di pensione, i titolari di partita IVA e gli amministratori, sindaci, revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Entrambe le prestazioni, NASpI e DIS-COLL, spettano previa domanda all’Inps secondo un importo mensile liquidato direttamente dall’INPS al beneficiario.

A febbraio i pagamenti dell’Istituto sono previsti indicativamente entro la prima metà del mese.

Assegno unico universale di Febbraio 2025 Tra i pagamenti Inps di febbraio c’è anche l’Assegno Unico Universale (AUU) si concretizza in una misura economica di sostegno liquidata dall’INPS a beneficio dei nuclei familiari con figli a carico.



Il sussidio, erogato mensilmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e previa domanda trasmessa all’Istituto, è dovuto: Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, al ricorrere di determinate condizioni soggettive del figlio stesso;

Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;

Per ciascun orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, numero 104.

L’AUU spetta in dodici quote mensili da marzo a febbraio dell’anno successivo, secondo una quota – base, determinata in funzione dell’ISEE del nucleo familiare e dei figli beneficiari, cui si sommano una serie di maggiorazioni, anch’esse previste in ragione del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo.



A febbraio, per quanti ricevono la prima rata dell’Assegno Unico, a seguito di domanda presentata a gennaio, la liquidazione è prevista nell’ultima settimana del mese, indicativamente a partire da lunedì 24 febbraio.



Al contrario, coloro che già percepiscono l’AUU possono attendersi il pagamento della quota mensile (rinnovo) nella seconda metà del mese di febbraio. Ricordiamo che, chi nel 2025 vuole ricevere gli importi corretti a titolo di Assegno unico (e non quelli minimi), deve aggiornare la DSU entro il 28 febbraio.

Assegno di inclusione Febbraio 2025 In sostituzione dell’abrogato Reddito di cittadinanza, il Decreto 48/2023 ha introdotto dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di Inclusione (ADI) come misura nazionale di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, grazie alla previsione di percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.



L’ADI, previa domanda all’INPS, si concretizza in un sostegno economico mensile, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione socio-lavorativa.



Le nuove regole dell’Assegno di inclusione per il 2025 puntano sull’ampliamento delle soglie di reddito e ISEE per l’accesso al beneficio e sull’aumento dell’integrazione del reddito per i nuclei familiari.



Il sussidio mensile, composto da: Una quota A, ad integrazione del reddito familiare;

Una quota B, per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato; è riconosciuto a mezzo ricarica dell’apposita Carta di Inclusione, rilasciata ai beneficiari dagli uffici postali.



Come reso noto dall’Inps con il Messaggio 18 dicembre 2024 numero 4326 a febbraio: I primi pagamenti (comprensivi di eventuali mensilità arretrate spettanti) sono previsti per sabato 15 febbraio 2025 ;

; La disponibilità degli importi dell’ADI sulle Carte di Inclusione, per coloro che già beneficiano del sussidio (rinnovo mensile), è prevista per giovedì 27 febbraio 2025.

Pagamenti Inps di Febbraio per SFL (Supporto formazione e lavoro) Il già citato Decreto 48/2023 ha introdotto dal 1° settembre 2023 il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) come misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di: Formazione e accompagnamento al lavoro;

Qualificazione e riqualificazione professionale;

Politiche attive del lavoro, comunque denominate;

Progetti utili alla collettività;

Servizio civile universale.

Spettante previa domanda all’Inps, il SFL prevede l’erogazione diretta al beneficiario (da parte dell’Istituto) di un’indennità mensile di partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, condizionata all’effettiva partecipazione alle stesse. Anche questo è parte dei pagamenti Inps di febbraio.



L’indennità in parola, pari a 500,00 euro mensili, è riconosciuta per tutta la durata del corso o della misura di attivazione lavorativa, entro un limite di dodici mesi.



Il limite in questione è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulta la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è comunque riconosciuto nei limiti della durata del corso di formazione.



Nel mese di febbraio, stando alle indicazioni fornite dall’Inps con i Messaggi numero 4326 e numero 148, il sussidio per la formazione e il lavoro è riconosciuto: In caso di primo pagamento del sussidio, sabato 15 febbraio 2025 ;

; In caso di rinnovo mensile del sussidio (soggetti già beneficiari), giovedì 27 febbraio 2025.

