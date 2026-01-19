Fringe benefit 2026: conferme, novità e regole di quest’anno per il welfare aziendale

Il datore di lavoro può integrare la retribuzione in denaro riconosciuta ai dipendenti in busta paga con una serie di beni e servizi erogati in natura, i cosiddetti fringe benefit.



L’erogazione risponde a obiettivi di fidelizzazione dei dipendenti ovvero per accrescere benessere in azienda.



Per incentivare il ricorso alla retribuzione in natura le regole sono drasticamente cambiate nel corso degli ultimi due anni ad opera delle leggi di bilancio 2025 e 2026.



Analizziamo in dettaglio lo stato dell’arte.



Beni e servizi di modico valore

La Manovra 2025 (approvata con Legge numero 207/2024) è intervenuta sul regime di esenzione contributiva e fiscale con riguardo ai beni e servizi di modico valore riconosciuti dall’azienda.



Questi ultimi, a norma del TUIR (articolo 51, comma 3), sono esenti se non superano, nel periodo d’imposta, un valore complessivamente pari a 258,23 euro.



La legge di bilancio introduce una disciplina derogatoria al TUIR, tale per cui la soglia di esenzione è eccezionalmente elevata a 1.000,00 euro con riguardo alle annualità 2025, 2026 e 2027.



La soglia è ulteriormente aumentata a 2.000,00 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto).



I limiti di 1.000,00 / 2.000,00 euro comprendono anche le somme riconosciute entro il 12 gennaio dell’anno successivo per:

Il pagamento delle utenze domestiche di gas, luce e acqua, con riguardo agli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari;

Il contratto di locazione regolarmente registrato dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo della stessa.

Se i beni – servizi e / o le somme rimborsate eccedono le soglie in parola, l’intero valore (e non solo l’eccedenza) concorre al calcolo di contributi e tasse.