Assodato che la soglia di esenzione dei Fringe benefit 2024 è elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, è bene ribadire che questi devono consegnare al datore di lavoro un’autodichiarazione ad hoc, per poterne usufruire.



Ricordiamo che le regole per i Fringe benefit 2024 sono state riviste rispetto allo scorso anno. La legge di bilancio 2024 ha abbassato le soglie di esenzione per quest’anno, prevedendo comunque un trattamento più vantaggioso per i lavoratori che nel nucleo familiare hanno figli fiscalmente a carico.



Ovviamente tutto deve seguire regole prestabilite, chiarite peraltro con l’ultima circolare 5/E dell’Agenzia entrate. Prima su tutte l‘obbligo di esibire al datore una certificazione della presenza in famiglia di figli a carico, in mancanza della quale verrà applicata la soglia di detassazione del premio più bassa.



Per sintetizzare, l’esenzione 2024 si applica con queste soglie:



– 1.000 euro per tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti;

– 2.000 euro per quelli con figli o figlie fiscalmente a carico.



Ricordiamo anche che per quest’anno, la scatola dei fringe benefit e premialità contiene anche il supporto alle spese dei dipendenti per le bollette domestiche e il mutuo prima casa.



Ecco in dettaglio la soglia di detassazione dei Fringe benefit 2024, sia per i dipendenti con figli a carico sia per quelli senza. Inoltre spieghiamo in dettaglio come e quando esibire l’autocertificazione, allegando anche il fac-simile del modulo da utilizzare.

Fringe benefit 2024: soglie esenzione senza figli a carico In deroga alla soglia di detassazione prevista normalmente dal TUIR (ossia 258,23 euro), l’ultima Legge di bilancio, ha previsto, solo per il periodo d’imposta 2024, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.



In parole semplici, per i dipendenti senza figli a carico la soglia di detassazione dei Fringe benefit per il 2024 è di 1.000 euro.

Fringe benefit 2024: soglia esenzione con figli a carico Ribadiamo inoltre che, sempre e solo per il 2024, i lavoratori che hanno figli fiscalmente a carico possono godere di un trattamento fiscale preferenziale sui fringe benefit. Tutto entro certi limiti di reddito dei figli.



Quando parliamo di Fringe benefit, ci riferiamo a tutti quei vantaggi aggiuntivi erogati dai datori di lavoro ai dipendenti sotto forma di beni o servizi.



Se, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, questi benefit sono esentati dalle tasse fino a un massimo di 1.000 euro, per i lavoratori senza figli a carico, invece, i dipendenti che hanno a carico uno o più figli, possono beneficiare di un’esenzione fino a 2.000 euro.

Soglia esenzione Fringe benefit 2.000 euro: obbligo autodichiarazione Per accedere a questa esenzione maggiorata, i dipendenti devono però presentare una dichiarazione al loro datore di lavoro in cui attestano di avere figli che dipendono economicamente e fiscalmente da loro.



In questa dichiarazione, è necessario specificare che i figli non hanno guadagnato: più di 2.840,51 euro nel corso dell’anno;

nel corso dell’anno; 4.000 euro se hanno meno di 24 anni. Il requisito anagrafico (inferiore, uguale o superiore a 24 anni) vale per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade (se nel 2024 il figlio compie 24 anni, la soglia di reddito considerata è 4.000 euro, a prescindere dalla data del compleanno).



In questa autodichiarazione occorre fornire alcuni dati personali dei figli, tra cui: nome e cognome,

luogo e data di nascita,

codice fiscale,

un documento d’identità del genitore che fa la dichiarazione,

la condizione di dipendenza economica deve essere verificata alla fine dell’anno, e ogni cambiamento in merito deve essere segnalato al datore di lavoro.

Opzione regime fiscale per i figli a carico Considerato che lo status di figlio a carico può essere verificato solo a fine anno, sulla base dell’età/reddito del figlio in questione, le regole dell’Agenzia entrate stabiliscono che: il datore di lavoro può applicare il regime transitorio 2024 in via provvisoria nel corso dell’anno;

salvo recuperare il beneficio non spettante, in caso di eventuale venir meno dei presupposti. E’ comunque bene specificare che, chi intende ottenere l’aumento della soglia di detassazione quanto prima, comunque in tempo utile per il conguaglio di dicembre 2024, deve inviare l’autodichiarazione figli entro novembre 2024.

Il modulo di autodichiarazione figli a carico Tra le diverse opzione di modulo da utilizzare, c’è quella messa a punto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che i lavoratori possono usare per presentare la loro richiesta​, fermo restando che le info principali da fornire al datore di lavoro sono appunto: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del figlio/a o figli/e a carico.

In questa immagine la sintesi dei dati da inserire nel modulo di autodichiarazione: