Esonero 730/2025: mappa dei contribuenti, lavoratori e pensionati esclusi dall’obbligo di invio

Gli adempimenti amministrativi possono rappresentare per molti cittadini un dispendio di energie, tempo e, in alcuni casi, soldi che si preferirebbe volentieri evitare: prima su tutti la dichiarazione 730.



La buona notizia è che, facendo attenzione, la normativa fornisce già ai contribuenti la possibilità di essere esonerati da alcune scadenze, ad esempio quelle di carattere fiscale.



Ci riferiamo soprattutto alla campagna di presentazione delle dichiarazioni dei redditi all’Agenzia Entrate, a mezzo modello 730.



Nonostante l’importanza della dichiarazione (si tratta del conteggio definitivo delle imposte dovute per un determinato anno) esistono una serie di ipotesi in cui presentare il 730 risulta superfluo, dal momento che il contribuente ha già esaurito il suo rapporto con il Fisco. In sostanza, sono già state pagate (o rimborsate) le imposte e null’altro è richiesto / dovuto dall’Erario per l’anno (periodo d’imposta) di competenza.



Analizziamo in dettaglio quali sono i soggetti esonerati dall’obbligo di invio del 730/2025 periodo d’imposta 2024.



Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per leggere ogni giorno notizie e approfondimenti in tema fiscale.

Esonero 730/2025 per la tipo di reddito Una prima categoria di soggetti esonerati dall’obbligo di presentare il 730/2025 è rappresentata da quanti possiedono nel 2024 esclusivamente i redditi indicati in tabella, al ricorrere delle condizioni ivi riportate:

Tipologia di reddito prodotto nel 2024 Condizioni per essere esonerati dall’obbligo di presentare il modello 730/2025 Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) (**) Nessuna Lavoro dipendente o pensione Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto o corrisposti da più sostituti a patto che l’ultimo abbia effettuato il conguaglio fiscale;Le detrazioni per coniuge e familiari a carico spettano e non sono dovute le addizionali regionali e comunali Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) (**) Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche) Redditi esenti Nessuna Redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (*) L’esonero non opera se il fabbricato non locato è situato nel medesimo comune dell’abitazione principale (**) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU

Limiti di reddito con esonero dal 730/2025 Un’ulteriore categoria di contribuenti esonerati dal 730/2025 è rappresentata da coloro che nel 2024 hanno totalizzato i soli redditi dettagliati in tabella ma, in aggiunta, a patto che gli importi degli stessi siano stati uguali o inferiori a determinate soglie:

Tipologia di reddito Limite di reddito Condizioni Terreni e / o fabbricati (comprese l’abitazione principale e relative pertinenze) (*) 500,00 Nessuna Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) 8.500,00 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni ovvero periodo di pensione non inferiore a 365 giorni (***) Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.500,00 Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) 7.500,00 (pensione) e 185,92 (terreni) Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli 8.500,00 Nessuna Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro 5.500,00 Nessuna Compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche 30.658,28 Nessuna Compensi da attività sportive 15.000,00 Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 ovvero derivanti esclusivamente da attività sportive svolte nel settore del professionismo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 da sportivi under 23 (*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU (**) Il reddito complessivo dev’essere calcolato senza dover tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze (***) Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionali e comunali

Esonero per IRPEF di importo esiguo Sono in generale esonerati dall’obbligo di trasmettere la dichiarazione 730 quanti, non interessati dall’obbligazione di tenere le scritture contabili, possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33, risultato della seguente operazione:



Imposta lorda – detrazioni per carichi di famiglia – detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e / o altri redditi = importo non superiore a euro 10,33.



Si precisa che l’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo del contribuente, assunto al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

In breve I contribuenti che non rientrano nelle condizioni di esonero sopra descritte, i quali hanno conseguito redditi nell’anno 2024 devono verificare se possono presentare il modello 730 o, al contrario, il REDDITI PERSONE FISICHE.



Si precisa che la dichiarazione dev’essere presentata se: le addizionali all’IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta;

sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. Da ultimo, il 730 può essere presentato, anche nelle ipotesi di esonero, se il contribuente intende dichiarare eventuali spese sostenute, fruire di detrazioni d’imposta ovvero chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2024.

Per ricevere altre news come questa iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi: compila il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social