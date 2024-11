Tutti i documenti digitali scaricabili con l’IT Wallet sull’app IO

Tradotto in italiano il termine anglosassone wallet identifica il portafoglio. Con la diffusione di smartphone e tablet wallet identifica tutte quelle applicazioni disponibili su dispositivi mobili che permettono di salvare documenti (biglietti aerei, carte fedeltà, prenotazioni di hotel) e informazioni di pagamento (bancomat, ticket restaurant e carte di credito) in formato digitale.



L’obiettivo del wallet è evitare all’utente di utilizzare le carte di pagamento o presentare il documento cartaceo dal momento che tutte le informazioni sono salvate sullo smartphone / tablet. In questo modo, le copie digitali presenti sul wallet sostituiscono in toto i corrispondenti documenti e supporti fisici.



Il ruolo del wallet non è passato inosservato al legislatore italiano, dal momento che grazie al Decreto – legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, numero 56) articolo 20, è stato istituito ufficialmente il Sistema di portafoglio digitale italiano (IT-Wallet), costituito da un Wallet nazionale pubblico, accessibile tramite l’App IO, e soluzioni di portafoglio digitale private rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).



Lo sviluppo di IT Wallet è articolato in più fasi. La prima, partita il 15 luglio scorso, ha conosciuto un utilizzo sperimentale del portafoglio digitale da parte di un campione di cittadini, scelto tra coloro che avevano già l’App IO installata sui propri dispositivi mobili.



A questa prima fase ne segue una seconda (ancora sperimentale) avviata il 23 ottobre 2024 e riservata a 50 mila cittadini.



Analizziamo in dettaglio i documenti già disponibili sull’App IO e quelli, invece, che saranno implementati nelle fasi successive.

Dal 23 ottobre 2024 sperimentazione di Documenti IO per 50 mila cittadini Dopo una prima fase di sperimentazione, avviata a luglio 2024 da parte di un gruppo tecnico di valutazione, composto da addetti ai lavori, il 23 ottobre 2024 è stata rilasciata pubblicamente la funzionalità Documenti su IO, che permette ai cittadini di aggiungere al Portafoglio di App IO la versione digitale di tre documenti, quali Patente di guida, Tessera Europea di Assicurazione Malattia e Carta Europea della Disabilità.

I documenti in parola, come si legge sulla pagina del Dipartimento per la trasformazione digitale (“innovazione.gov.it – Notizie – Articoli”), potranno “essere utilizzati in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per contesti di verifica dal vivo”. In particolare: la Patente di guida potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitati alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine;

potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitati alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine; la Tessere Sanitaria / Tessera Europea di Assicurazione Malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale;

/ Tessera Europea di Assicurazione Malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale; la Carta Europea della Disabilità avrà i medesimi usi già previsti con la versione del documento fisico.

Le prossime fasi del progetto IT Wallet Grazie alla sperimentazione di tre documenti digitali sull’app IO per 50 mila cittadini, l’IT Wallet entra in una nuova fase del progetto. Quella, per intenderci, in cui viene progressivamente estesa ai cittadini italiani l’opportunità di avere accesso ai documenti, conferendo così piena validità legale alle versioni digitali.



Il rilascio ai cittadini di Documenti su IO si concretizzerà nei prossimi mesi secondo un calendario di abilitazione, nello specifico: rilascio a 250 mila cittadini dal 6 novembre 2024;

rilascio a un milione di cittadini dal 30 novembre 2024;

rilascio a tutti gli utenti dell’App IO dal 4 dicembre 2024.

Come vengono selezionati gli utenti Nel rispetto della tutela della privacy e della normativa sulla protezione dei dati personali, gli utenti abilitati all’utilizzo di Documenti su IO vengono scelti, nelle finestre temporali del 23 ottobre, 6 novembre e 30 novembre 2024 “con criterio randomico all’interno della base utenti dell’app IO” (portale “innovazione.gov.it”).

IT Wallet a regime nel 2025 Stando alle parole del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti, raccolte sul portale “innovazione.gov.it”, IT-Wallet “andrà a regime nel 2025”.



La tabella di marcia prevede attualmente, salvo future modifiche, l’entrata in vigore di IT-Wallet a decorrere da gennaio 2025, con valore legale assicurato ai documenti digitalizzati, i quali potranno essere utilizzati anche per pagamenti online.



Nel 2026 è prevista la piena digitalizzazione dell’identità del cittadino. Questo permetterà di aderire alla normativa sul portafoglio digitale europeo (EUDI-Wallet). In tal modo, tutti i paesi dell’Unione europea saranno tenuti a riconoscere la validità dell’IT-Wallet e lo stesso dovrà fare l’Italia con i progetti analoghi sviluppati dagli Stati membri.



Il riconoscimento reciproco dei portafogli digitali aprirà le porte all’utilizzo di IT-Wallet all’estero.



Come ricorda il portale “innovazione.gov.it” il portafoglio digitale è “uno strumento non obbligatorio; i cittadini sono liberi di continuare a usare esclusivamente i documenti fisici”.

Altri documenti disponibili su IT Wallet sull’App IO Dopo la prima tornata di documenti digitalizzabili, rappresentata da Patente di guida, Tessera Europea di Assicurazione Malattia e Carta Europea della Disabilità, sarà implementata in seguito altra documentazione, come: carta di identità ;

; certificati anagrafici;

tessera elettorale.

Esclusa, al contrario, la disponibilità del passaporto.

Come avere l’IT Wallet La piattaforma che ospita IT Wallet è rappresentata dall’App IO, scaricabile utilizzando i comuni store dedicati alle applicazioni per smartphone e tablet.



Una volta completato il download sarà possibile accreditarsi con le utenze SPID o CIE e attendere che Documenti su IO venga reso disponibile a tutti gli utenti dell’applicazione.



In futuro, salvo cambiamenti, sarà rilasciata un’applicazione ad hoc, dedicata alla sola gestione di IT Wallet.

