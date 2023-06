Dimissioni per giusta causa senza perdere la Naspi: come fare

Ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Si parla di dimissioni per giusta causa.



La giurisprudenza, sia di merito che di Cassazione, ha, nel corso degli anni, individuato una serie di comportamenti dell’azienda in cui ricorre la giusta causa di dimissioni. Oltre al fatto di essere dispensati dal preavviso, i lavoratori che si dimettono per giusta causa hanno diritto ad una tutela economica (a carico del datore di lavoro) e, in presenza di altri requisiti, possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, prestazione economica garantita dall’Inps per coloro che perdono involontariamente l’occupazione.



Analizziamo quest’ultimo aspetto in dettaglio, concentrandoci su cosa deve fare il dipendente per dimettersi senza perdere il diritto alla disoccupazione.

Nei casi di dimissioni per giusta causa, la reazione del lavoratore all’inadempimento datoriale dev’essere immediata. Non è infatti possibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto . Secondo la giurisprudenza di merito e Cassazione (sentenza della Suprema Corte del 29 gennaio 1976 numero 285 e del 15 maggio 1980 numero 3222; Tribunale Grosseto 30 marzo 2005) il differimento può essere giustificato in via del tutto eccezionale e comunque per un brevissimo periodo di tempo.

Dimissioni per giusta causa: come si presentano

Le dimissioni per giusta causa devono essere formalizzate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e all’ITL competente.



Il lavoratore può procedere in autonomia all’invio del modulo dimissioni, collegandosi al portale “servizi.lavoro.gov.it”, in possesso delle credenziali SPID o CIE. In alternativa è possibile rivolgersi ai soggetti intermediari come patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, ITL, enti bilaterali e commissioni di certificazione.



Una volta effettuato l’accesso l’interessato deve selezionare nella pagina iniziale il servizio “Dimissioni volontarie”. In sede di compilazione del modulo dimissioni è necessario indicare:

Codice fiscale;

Cognome e nome;

E-mail;

Codice fiscale, ragione sociale, e-mail, PEC del datore di lavoro;

Indirizzo, comune e CAP sede di lavoro;

Comune sede legale;

Data di inizio e tipologia contrattuale del rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni;

Data di decorrenza delle dimissioni (primo giorno di non vigenza del contratto di lavoro);

Tipo comunicazione, selezionando dal menù a tendina l’opzione “Giusta causa”.

Conclusa la compilazione il modulo è inviato immediatamente all’ITL competente e al datore di lavoro (via PEC).

L’azienda, a sua volta, è tenuta ad inviare il modello UniLav di cessazione, in via telematica, al fine di segnalare al Centro per l’impiego l’interruzione del rapporto.



Nell’UniLav il datore dovrà indicare l’ultimo giorno di vigenza del contratto, corrispondente al giorno precedente quello indicato nel modulo dimissioni sotto la voce “Data decorrenza dimissioni”.