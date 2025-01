Decreto Flussi, ingresso lavoratori: i nuovi click day di febbraio 2025

Tutto pronto per i click day di febbraio stabiliti dal Decreto Flussi, che ha fissato le regole di quest’anno per l’ingresso dei lavoratori in Italia.

Il Decreto Flussi 2025, stabilito con il Dpcm del 27 settembre 2023, ha definito le quote di ingresso legale in Italia per i lavoratori stranieri nel triennio 2023-2025. Successivamente, il Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145 ha introdotto alcune modifiche alle procedure di ingresso.



Con la Circolare ministeriale del 24 ottobre 2024, sono state fornite le istruzioni operative per l’invio delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2025. I datori di lavoro, le organizzazioni di categoria e i soggetti autorizzati devono prima precompilare i moduli di domanda sulla piattaforma online “Portale servizi ALI” del Ministero dell’Interno. Solo dopo questa fase, le domande potranno essere inviate nei click days di febbraio 2025.

Ecco le prossime date per le domande.

Allegati Circolare congiunta Ministeri 801 KB Allegato – Modulo per richiesta di personale 161 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Decreto Flussi: i click days di febbraio 2025 Come reso noto dalla Circolare congiunta dei ministeri dell’Interno, del Lavoro, del Turismo e dell’Agricoltura, datata 24 ottobre 2024, i termini per presentare le richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, nell’ambito delle quote previste dal Decreto Flussi per il 2025, sono i seguenti: per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali dalle ore 9 di mercoledì 5 febbraio 2025 ;

; per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) dalle ore 9 di venerdì 7 febbraio 2025. Per i settori agricolo e turistico-alberghiero i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote previste dal citato D.P.C.M. (articolo 7) decorrono: per il settore agricolo dalle ore 9,00 di mercoledì 12 febbraio 2025 ;

; per il settore turistico – alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 in misura pari al 70% delle quote complessive e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali, dalle ore 9,00 del 1° ottobre 2025.

Il click day per gli ingressi fuori quota I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda A-bis), previsti entro il limite massimo di 10 mila istanze, decorrono dalle ore 9,00 di venerdì 7 febbraio 2025.



Trattasi, nello specifico, dei lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 3 maggio 2024, numero 62 ovvero a beneficio di grandi anziani, come individuati dall’articolo 2, lettera b) del Decreto legislativo 15 marzo 2024, numero 29.



Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale telematico il seguente avviso: “La pratica risulta al momento non in quota”.

Decreto Flussi 2025: come inviare domanda Le domande di nulla osta al lavoro, riferite al Decreto Flussi, devono essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma disponibile sul sito “portaleservizi.dlci.interno.it – Sportello Unico Immigrazione”, accedendo con le credenziali SPID o CIE.



Come indicato nella Circolare ministeriale congiunta, per quest’anno i datori di lavoro possono presentare un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro come utenti privati, per gli ingressi previsti dagli articoli 6 e 7 del Dpcm. Tuttavia, questo limite non si applica alle richieste presentate da: Organizzazioni datoriali di categoria;

Soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, Legge numero 12/1979;

Agenzie di somministrazione di lavoro, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).

Da notare che gli utenti che accedono con il proprio SPID / CIE al Portale Servizi ALI sono qualificati dal sistema come utenti privati.

Al contrario, gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali, alle APL ovvero qualificati come soggetti abilitati e autorizzati a presentare le istanze sul portale ministeriale per conto dei datori di lavoro, sono riconosciuti dal sistema come tali a seguito di apposita profilazione, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi.



L’operazione di profilazione è effettuata prima dell’avvio dei giorni di precompilazione delle domande.

Precompilazione domande necessaria Nel corso dei click days del Decreto Flussi potranno essere trasmesse le sole domande precompilate nel mese di novembre 2024 ovvero, limitatamente alle istanze relative al click day del 1° ottobre 2025, nel mese di luglio 2025, che si trovano nello stato “da inviare”.



Si ricorda che la precompilazione ha interessato: Il periodo dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;

per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025; Il periodo dal 1° al 31 luglio 2025 per le domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico – alberghiero. Al contrario, le richieste di conversione in studio / lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto un click day non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

Domande pendenti Come comunicato su portaleservizi.dlci.interno.it, dal 20 gennaio al 4 febbraio 2025, si può accedere alla piattaforma telematica in sola lettura, così da visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”.



Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025 le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, ossia “da inviare” è necessario che l’utente apra un’apposita segnalazione, indicando l’identificativo della domanda e il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato, affinché l’istanza possa essere lavorata.

Ricevi altre news simili iscrivendoti alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social







Foto copertina: istock/z_wei