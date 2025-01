Decreto Flussi 2025: entro il 19 gennaio si possono integrare le domande già inviate. Le date

Entro il 19 gennaio è possibile integrare le domande già presentate nell’ambito del Decreto Flussi 2025, riferite alle precompilazioni per i click day del mese di febbraio. Lo ha comunicato il Ministero del lavoro con un avviso online sul portale Integrazione migranti.

Il Decreto infatti prevede date specifiche per l’integrazione e l’invio delle domande già precompilate, al fine di consentire ai datori di lavoro di prepararsi adeguatamente ai click day di febbraio, giorni in cui sarà possibile presentare formalmente le richieste di assunzione.

In questo articolo verranno illustrate le principali scadenze, le modalità di completamento delle domande e le indicazioni operative fornite dal Ministero dell’Interno.

Decreto Flussi 2025: integrazione domande 13-19 gennaio Dal 13 gennaio al 19 gennaio 2025, i datori di lavoro hanno la possibilità di accedere al Portale servizi del ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, per completare le domande già precompilate nel mese di novembre 2024. Durante questa finestra temporale, disponibile dalle ore 8 alle ore 20, inclusi i giorni festivi, sarà possibile integrare e salvare le domande incomplete, attualmente nello stato “da completare”.



Importante sottolineare che in questa fase non sarà consentito compilare nuove domande. L’unica operazione ammessa è il completamento delle richieste già inserite nel sistema durante la fase preliminare di novembre.



Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Interno, è fondamentale che i datori di lavoro effettuino il salvataggio definitivo delle domande utilizzando l’apposito tasto “Salva”. Questo passaggio è cruciale per consentire il cambio di stato della domanda da “da completare” a “da inviare”, rendendola quindi idonea per l’invio effettivo durante i click day previsti a febbraio.

Come integrare le domande correttamente Per integrare le domande incomplete, i datori di lavoro devono seguire una procedura ben definita sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno. Una volta effettuato l’accesso alla sezione “Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025”, occorre: Selezionare la domanda precedentemente precompilata che si trova nello stato “da completare”.

Inserire o correggere eventuali dati mancanti relativi al lavoratore e all’offerta di lavoro.

Verificare attentamente che tutte le informazioni richieste siano complete e corrette.

Salvare la domanda utilizzando il tasto “Salva”, assicurandosi che lo stato cambi in “da inviare”. Solo le domande che risulteranno nello stato “da inviare” potranno essere presentate durante i click day.

Date dei click day per l’invio delle domande Una volta completate e salvate le domande, i datori di lavoro dovranno attendere le date stabilite per i click day, giornate in cui sarà possibile inviare formalmente le richieste al Ministero dell’Interno. Le date dei click day per il decreto flussi 2025 sono le seguenti: 5 febbraio 2025, dalle ore 9 : invio delle domande per il lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020).

: invio delle domande per il lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020). 7 febbraio 2025, dalle ore 9 : invio delle domande per il lavoro subordinato non stagionale riservato ai lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, sia in quota che fuori quota (modello domanda A-BIS).

: invio delle domande per il lavoro subordinato non stagionale riservato ai lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, sia in quota che fuori quota (modello domanda A-BIS). 12 febbraio 2025, dalle ore 9: invio delle domande per il lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (modello domanda C-STAG). Queste sono date chiave per la presentazione ufficiale delle domande. È fondamentale che i datori di lavoro abbiano già completato e salvato le richieste prima dei click day, perché solo le domande nello stato “da inviare” potranno essere inoltrate. Ecco la tabella con le date dei click day 2025 (per le domande già precompilate e le prossime da precompilare): 5, 7 e 12 febbraio 202, con precompilazione da al 1 al 30 novembre 2024

1° ottobre 2025, con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per le restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.

Settore Data Descrizione Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) 5 febbraio 2025 Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori. Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) 7 febbraio 2025 Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza. Settore agricolo e turistico-alberghiero 12 febbraio 2025 Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico. Settore turistico-alberghiero (secondo blocco) 1 ottobre 2025 per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico.

Linee guida e assistenza Per agevolare i datori di lavoro nella corretta compilazione e invio delle domande, il Ministero dell’interno ha messo a disposizione sul Portale servizi le “Linee Guida Tecniche”, un manuale scaricabile cliccando sulla voce “MANUALE”, con tutte istruzioni dettagliate per la compilazione delle domande, l’uso della piattaforma e la gestione delle eventuali problematiche tecniche.



In caso di difficoltà operative o di malfunzionamenti del portale, i datori di lavoro possono rivolgersi al servizio di Help Desk, attivo durante l’intero periodo di integrazione e nei giorni dei click day. L’Help Desk offre supporto tecnico e risponde a quesiti relativi all’uso del portale e alla procedura di invio delle domande.

Il Decreto Flussi 2025: quote e nulla osta Tra le novità del Decreto Flussi 2025, vi è un nuovo elenco di paesi sicuri stabilito per legge, e non più per decreto del ministero, (come Egitto, Marocco, Bangladesh); la competenza sui trattenimenti alle Corti d’appello, strette sui ricongiungimenti familiari e nuove regole sugli ingressi in Italia per lavoro.



Per quanto riguarda le domande di nulla osta per l’ingresso dei lavoratori, il decreto è già entrato nel vivo con il primo click day dal 1° al 30 novembre. Il prossimo click day è fissato a febbraio 2025.

Nuove domande Decreto Flussi Per l’anno 2025 i datori di lavoro e gli utenti qualificati che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, disponibile collegandosi a “portaleservizi.dlci.interno.it”. Questo nell’ambito delle quote stabilite per quest’anno. La precompilazione è consentita: dal 1° novembre al 30 novembre 2024 , per i click-day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;

, per i click-day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025; dal 1° luglio al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click-day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico – alberghiero, come previsto dall’articolo 2, comma 6, lettera b), del Decreto – legge numero 145/2024. Leggi anche: Nulla osta Decreto Flussi 2025: tetto massimo 3 domande per utente

