Dacia Bigster: il nuovo Suv che ridefinisce l’accessibilità

Nel mondo in continua evoluzione del settore automobilistico dove il lusso e la tecnologia avanzata dominano la scena, Dacia si distingue per la sua offerta di veicoli accessibili e pratici, anche nelle sue componenti a buon mercato come i ricambi dacia.



Con il lancio del nuovo Dacia Bigster, il marchio segna un altro passo importante nella sua crescita, proponendo un SUV che unisce spazio, funzionalità e un prezzo competitivo. In questo articolo analizzeremo più da vicino ciò che rende il Bigster un modello formidabile nel panorama SUV.



Un design ultramoderno Il Bigster si presenta con un design robusto e ultramoderno, che riflette la tendenza attuale verso SUV più grandi e aggressivi. La linea del tetto inclinata e i profili prorompenti conferiscono al Bigster un aspetto dinamico, mentre la griglia frontale e i fari a led ben definiti aggiungono un tocco di modernità. Le dimensioni generose del veicolo offrono un’impressionante presenza su strada, rendendo il Bigster un’opzione visivamente accattivante per i consumatori.



Inoltre, Il nuovo SUV, non solo si distingue per il suo design, ma anche per la praticità. La grande distanza dal terreno e la lunghezza complessiva di 4,6 metri offrono un’ottima capacità di manovra e una buona visibilità. Questo lo rende ideale sia per la guida in città che per le avventure fuori strada.

Comfort interno Uno dei punti di forza del Dacia Bigster è la sua spaziosità. Gli interni sono progettati per accogliere comodamente fino a cinque passeggeri con una giusta quantità di spazio per le gambe e la testa. Il design degli interni è semplice ma funzionale, con materiali di buona qualità e un layout minimale.



Il bagagliaio è ampio, offrendo una capacità di carico significativa, il che lo rende perfetto per famiglie o per chi ama viaggiare con attrezzatura extra. Dacia ha dimostrato di saper coniugare funzionalità e comfort, proponendo un ambiente interno che soddisfa le esigenze di ogni giorno, ma anche quelle meno frequenti come gite fuori porta.

Tecnologia all’avanguardia e sostenibilità Bigster è dotato del sistema di infotainment dei classici Dacia. Il sistema include un touchscreen di grandi dimensioni e connettività avanzata compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Questo permette agli utenti di rimanere connessi e di accedere facilmente a mappe, musica e altre applicazioni durante la guida evitando di togliere gli occhi dalla strada. Inoltre, il Bigster offre una serie di funzionalità di assistenza alla guida, come il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di assistenza al parcheggio, che migliorano l’esperienza di guida e aumentano la sicurezza.



Dacia Bigster segna anche un passo importante verso il futuro sostenibile dell’auto. Dacia ha annunciato impegni per ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni e prodotti. Con l’introduzione di motori ibridi e l’uso di materiali riciclati, il Bigster rappresenta un impegno verso un futuro della mobilità più sostenibile.



Efficienza del motore Dacia anche in questo caso non ha trascurato le prestazioni. Il Bigster sarà disponibile con una gamma di motori efficienti, che puntano a ridurre i consumi e le emissioni, senza compromettere la potenza.



I motori disponibili saranno principalmente quattro: Il Bigster TCe, che combina un motore a benzina turbocompresso a tre cilindri da 1,2 litri di nuova generazione. L’ECO-G 140, che presenta la funzione di switch cambio tra benzina e gas, TCe 130 4×4, perfetto per chi viaggia fuori strada, ed infine l’Hybrid 155, che combina un motore a benzina a 4 cilindri da 107 CV in un unico sistema di propulsione.



Prezzi dei modelli Una delle caratteristiche che ha reso Dacia un marchio popolare è il suo approccio orientato ai costi bassi, come è possibile notare con altri modelli. Infatti, se molte case automobilistiche progettano prima i veicoli e poi decidono i prezzi, con Dacia accade esattamente il contrario. L’azienda decide il valore dei propri veicoli ancor prima di progettarli, ponendo come obiettivo quello di progettare un mezzo con dei prezzi contenuti.



Il Bigster non fa eccezione. il CEO dell’azienda Denis Le Vot, da sempre ha annunciato un prezzo della versione base che partirà da 25 mila €, mentre l’ibrido, con un motore più sofisticato dovrebbe mantenersi intorno ad una cifra di 30 mila €. Questo lo rende un’opzione attraente per tutti gli automobilisti che cercano un SUV pratico senza spendere una fortuna.







Foto copertina: Pexels/Matheus Bertelli