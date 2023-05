Cuneo fiscale: cos’è e come incide sugli stipendi dei lavoratori

Il recente Decreto Lavoro, entrato in vigore lo scorso 5 maggio, non ha mancato di introdurre misure volte a ridurre il cuneo fiscale, al pari di altri provvedimenti normativi, come le due ultime manovre di bilancio.



Il tema dei contributi e tasse che insistono sul compenso dei lavoratori dipendenti è quanto mai presente nei confronti tra governo, aziende ed organizzazioni sindacali, alla luce del fatto che il nostro paese si colloca tra i primi posti, a livello europeo, proprio in termini di pressione fiscale e contributiva sugli stipendi.

Analizziamo in dettaglio cos’è il cuneo fiscale, come si calcola e quanto incide sul netto in busta paga.

A quanto citato si aggiunge una quarta componente rappresentata dai trasferimenti in denaro dallo Stato direttamente al nucleo familiare beneficiario, in ragione della presenza di figli a carico e / o soggetti con disabilità.

Posto che la percentuale con cui si esprime il cuneo fiscale è il risultato del rapporto tra tasse e contributi che incidono sulla busta paga e costo del lavoro, a parità di quest’ultimo (al denominatore) una percentuale più elevata è sinonimo di maggiori trattenute e, di conseguenza, un minor netto spettante al lavoratore . Tuttavia è opportuno indagare anche sulla composizione delle trattenute e sul peso che hanno le somme recuperate al lavoratore in busta paga, come Irpef, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e assistenziali conto dipendente.

Al di fuori dell’Unione Europea il cuneo fiscale è pari al 31,5% in Gran Bretagna ed al 30,5% negli Stati Uniti. Il livello elevato del cuneo fiscale registrato in Italia, ha spinto negli ultimi anni il legislatore ad introdurre una serie di provvedimenti volti a ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga degli italiani.

Stando ai dati Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) diffusi da “lavoce.info” il cuneo fiscale in Italia si è attestato al 45,9% nel 2022, contro una media Ocse del 34,6%. Ciò significa, afferma “lavoce.info”, che “quasi la metà delle spese sostenute dalle aziende per impiegare un lavoratore sono destinate a tasse e contributi sociali , rendendo l’Italia poco competitiva rispetto ad altri paesi”. A totalizzare valori più elevati dell’Italia sono quattro paesi:

Uno dei provvedimenti di riduzione del cuneo fiscale, lato Irpef, è il trattamento integrativo (detto anche ex Bonus Renzi). La misura si traduce in un credito d’imposta riconosciuto a quanti percepiscono redditi di lavoro dipendente (e taluni redditi assimilati), in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro . In tal caso la somma spettante è pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili). Quanti, al contrario, hanno un reddito superiore a 15 mila euro ma pari o inferiore a 28 mila euro hanno diritto al bonus se la somma di una serie di detrazioni (elencate all’articolo 1, comma 1, Decreto – legge 5 febbraio 2020 numero 3) è di ammontare superiore all’Irpef lorda. In caso positivo, il trattamento integrativo è riconosciuto per una somma pari alla differenza tra le detrazioni sopra indicate e l’imposta lorda. Ad ogni modo, il trattamento integrativo non può eccedere i 1.200 euro annui.

Le modalità di calcolo e di compilazione della busta paga, anche se il “gestionale paghe” semplifica e riduce i tempi di elaborazione, non rendono facile la lettura. Le norme in continua variazione e soprattutto le eccezioni che il cedolino pone, richiedono un continuo aggiornamento che in fondo, è la parte affascinante di questo lavoro. Il presente volume costituisce una guida pratica ed aggiornata di tutti gli aspetti principali della gestione della “Busta paga”. Il lettore viene accompagnato alla lettura delle singole voci e all’espletamento degli adempimenti collegati. Il taglio pratico del testo è garantito, oltre che dalla comprovata esperienza professionale dell’Autrice, anche dalla presenza di esempi, modelli e di analisi schematiche sebbene approfondite. Maria Cristina Prudente Formatrice Professionale, Docente di paghe e contributi. Perito in contratti di Lavoro iscrizione a Ruolo n. 1485.

Riduzione contributi IVS Per l’anno 2023, in via eccezionale, ai rapporti di lavoro dipendente (incluso l’apprendistato) è riconosciuta una riduzione sulla quota dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore pari a:

Riduzione contributi per rientro dalla maternità

L’articolo 1, comma 137, Legge 30 dicembre 2021 numero 234 riconosce uno sgravio sui contributi previdenziali a carico delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, sono rientrate al lavoro dopo un periodo di congedo obbligatorio di maternità.

La misura riduce i contributi (per la sola parte a carico della lavoratrice) in misura pari al 50% (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) per una durata massima di 12 mesi, decorrenti dal mese in cui si è verificato il rientro al lavoro.



Come precisato dall’Inps con la Circolare del 19 settembre 2022 numero 102, nonostante la norma faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, nel caso in cui la “lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice”.



